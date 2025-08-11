Newsy Filmy "Shrek 5" później w kinach! Nowa data premiery
Filmy

"Shrek 5" później w kinach! Nowa data premiery

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Shrek+5%22+nie+trafi+do+kin+w+2026+roku.+Premiera+op%C3%B3%C5%BAniona+o+p%C3%B3%C5%82+roku-162425
&quot;Shrek 5&quot; później w kinach! Nowa data premiery
Mamy złą wiadomość dla fanów Shreka, Osła i Fiony. Universal właśnie zaktualizował kalendarz premier i "Shrek 5" wypadł z listy premier na przyszły rok.

Premiera "Shreka 5" opóźniona o pół roku



Pierwotnie "Shrek 5" miał trafić do kin na Boże Narodzenie 2026 roku. Studio Universal uznało jednak, że latem zarobi na animacji więcej niż w okresie świątecznym. W związku z tym amerykańska data premiery został przesunięta na 30 czerwca 2027 roku.


Universal liczy, że przed Dniem Niepodległości zarobi krocie. I najwyraźniej szefowie studia obstawiają, że animowany "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" nie będzie zbyt wielkim hitem. Widowisko Sony trafi bowiem do amerykańskich kin zaledwie 5 dni wcześniej.

"Shrek 5" zajmie miejsce innej, na razie nieujawnionej, animacji Illumination. Premiera tego filmu zostanie przyspieszona o dwa miesiące. Amerykanie zobaczą go 16 kwietnia 2027 roku (aktualnie jest to jedyna duża premiera tego weekendu).

O filmie "Shrek 5" praktycznie nic na chwilę obecną nie wiemy. Pewne jest, że w animacji pojawią się Shrek, Osioł i Fiona. Zobaczymy również córkę Shreka i Fiony. W oryginalnej wersji językowej zagra ją Zendaya.

Teaser filmu "Shrek 5"




Powiązane artykuły Shrek 5

Zobacz wszystkie artykuły

Shrek 5  (2027)

 Shrek 5

Shrek  (2001)

 Shrek

Shrek 2  (2004)

 Shrek 2

Shrek Trzeci  (2007)

 Shrek Trzeci

Najnowsze Newsy

Filmy

Młody Rambo wybrany! Użytkownicy Netfliksa dobrze go znają

35 komentarzy

Młodzi aktorzy na pierwszych zdjęciach z netfliksowej "Narnii"

28 komentarzy

"Obcy: Ziemia" od 13 sierpnia w Disney+!

Seriale

Ikoniczni bohaterowie Marvela powrócą w "Marvel Zombies"?

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Czechy stawiają na film nagrodzony na MDAG

2 komentarze
Filmy Box office

Box Office Świat: Przejmująca historia ludobójstwa pozostaje numerem 1

10 komentarzy
Filmy

Którego "Kevina" woli Macaulay Culkin?

18 komentarzy