"Shrek 5" później w kinach! Nowa data premiery

Mamy złą wiadomość dla fanów Shreka, Osła i Fiony. Universal właśnie zaktualizował kalendarz premier i "Shrek 5" wypadł z listy premier na przyszły rok.
Premiera "Shreka 5" opóźniona o pół roku
Pierwotnie "Shrek 5"
miał trafić do kin na Boże Narodzenie 2026 roku. Studio Universal uznało jednak, że latem zarobi na animacji więcej niż w okresie świątecznym. W związku z tym amerykańska data premiery został przesunięta na 30 czerwca 2027 roku
.
Universal liczy, że przed Dniem Niepodległości zarobi krocie. I najwyraźniej szefowie studia obstawiają, że animowany "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse
" nie będzie zbyt wielkim hitem. Widowisko Sony trafi bowiem do amerykańskich kin zaledwie 5 dni wcześniej. "Shrek 5"
zajmie miejsce innej, na razie nieujawnionej, animacji Illumination. Premiera tego filmu zostanie przyspieszona o dwa miesiące. Amerykanie zobaczą go 16 kwietnia 2027 roku (aktualnie jest to jedyna duża premiera tego weekendu).
O filmie "Shrek 5"
praktycznie nic na chwilę obecną nie wiemy. Pewne jest, że w animacji pojawią się Shrek
, Osioł
i Fiona
. Zobaczymy również córkę Shreka
i Fiony
. W oryginalnej wersji językowej zagra ją Zendaya
.
Teaser filmu "Shrek 5"