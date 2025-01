"Shrek 5" później w kinach. Nowe "Minionki" rok wcześniej! Studio Universal zmienia kalendarz premier na 2026 rok

"Shrek 5" filmem świątecznym

Universal postanowił opóźnić premierę animacjio kilka miesięcy. Pierwotnie film miał trafić do kin na początku lipca 2026 roku. Teraz amerykańska data premiery toSzczegóły filmu nie są na razie znane. Wiemy, że znani z oryginału, czyli Shrek , jego przyjaciel Osioł i księżniczka Fiona , powrócą. Zaś za reżyserię odpowiadać będą Walt Dohrn Conrad Vernon oraz Brad Ableson W 2026 roku DreamWorks Animation świętować będzie 25. rocznicę premiery pierwszegoTo oznacza radykalne przyspieszenie premiery filmu. Pierwotnie bowiem miał on wejść do kin dopiero 30 czerwca 2027 roku.O tym filmie również nic na razie nie wiemy. Podano jedynie, że za reżyserię odpowiadać będzie Pierre Coffin . To weteran serii, który nakręcił już cztery animacje w tym uniwersum, a także odpowiada za głosy Minionków.