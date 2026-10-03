"Sicario 3" nabiera tempa. Taylor Sheridan napisał scenariusz

O "Sicario 3" mówi się właściwie od premiery "Soldado", który trafił na ekrany osiem lat temu. Wydaje się jednak, że sprawy nabierają tempa. Josh Brolin, czyli ekranowy Matt Graver, ujawnił niedawno, że prace nad filmem trwają, a ich efekty zobaczymy "wkrótce". Teraz dowiedzieliśmy się, kto odpowiada za scenariusz.
Co wiemy o "Sicario 3"?
Jak podaje blog World of Reel, autorem scenariusza "Sicario 3: Capos
" jest Taylor Sheridan
(na zdjęciu niżej). Póki co nie wiadomo, kto zajmie stanowisko reżysera. Wśród kandydatów wymienia się samego Sheridana
oraz Stefana Sollimę
, który miał okazję współpracować z nim przy "Soldado
" oraz "Bez skrupułów
".
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Przez jakiś czas wśród kandydatów znajdował się też Christopher McQuarrie
(cykl "Mission: Impossible"). Wielu fanów z pewnością marzyłoby o powrocie Denisa Villeneuve'a
, który stał za sterami pierwszej części, wydaje się to jednak mało prawdopodobne z uwagi na jego zobowiązania: "Diunę: Część trzecią
" oraz przygotowywany dla Amazon MGM Studios nowy film o przygodach Jamesa Bonda
.
Skąd znamy Taylora Sheridana?Taylor Sheridan
najlepiej znany jest jako twórca seriali "Yellowstone
" (oraz serii prequeli / spin-offów z uniwersum: "1883
", "1923", "Ranczo Duttonów
", "Marshals
"), "Burmistrz Kingstown
", "Tulsa King
", "Lioness: Special Ops
" czy "Landman: Negocjator
". Napisał też scenariusze takich filmów jak "Sicario
" (reż. Denis Villeneuve
) i "Sicario 2: Soldado
" (reż. Stefano Sollima), "Aż do piekła
" (reż. David Mackenzie
) czy "Bez skrupułów Toma Clancy'ego
" (reż. Stefano Sollima). Wyreżyserował filmy "Wind River. Na przeklętej ziemi
" (wg własnego scenariusza) oraz "Ci, którzy życzą mi śmierci
" (wg scenariusza napisanego wspólnie z Michaelem Korytą
). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. reżyserowany przez Bena Richardsona
thriller "F.A.S.T.
" oraz serial "Frisco King
".
Zobacz zwiastun "Sicario 2: Soldado"
"Sicario 2: Soldado
", czyli wyreżyserowany przez Stefana Sollimę
sequel głośnego filmu Denisa Villeneuve'a
, trafił na ekrany w 2018 roku. Do swoich ról powrócili Josh Brolin
i Benicio del Toro
, którym partnerowali m.in. Isabela Merced
, Jeffrey Donovan
i Bruno Bichir
. Przypominamy zwiastun: