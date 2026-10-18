"Sicario 3": Scenariusz jest "nie do odrzucenia" – mówi Josh Brolin

Nowe informacje w sprawie trzeciej części "Sicario"! Zaangażowany w projekt Josh Brolin w końcu podzielił się konkretnymi informacjami na temat postępów prac nad filmem. Jak informuje aktor, pierwsza wersja scenariusza filmu jest gotowa – i jest na tyle dobra, że określił ją słowami "nie do odrzucenia". Jej autorem nie jest już Taylor Sheridan, a Steven Knight – autor tekstu do serialu "Peaky Blinders" czy nadchodzącego "Bonda 26".
"Sicario 3" – co wiemy o filmie? Steven Knight napisał niesamowity scenariusz, który był po prostu nie do odrzucenia. Wszyscy zareagowaliśmy na niego bardzo podobnie
– powiedział w rozmowie z The Hollywood Reporter Josh Brolin
.
Sumujący trylogię scenariusz Knighta
był więc na tyle dobry, że prędko udało mu się przekonać całą trójkę aktorów do powrotu na pokład nowego "Sicario
". Oznacza to, że poza Joshem Brolinem
w dawnych rolach ponownie zobaczymy też Benicio del Toro
oraz Emily Blunt
. Tej ostatniej zabrakło w gorzej ocenianym "Sicario 2: Soldado" z 2018 roku.
Reżyserem projektu zostanie Padraic McKinley
– montażysta i producent, który w tym roku zadebiutował reżysersko filmem akcji "Przemytnicy"
. Przypomnijmy, że Brolin
zapowiadał realizację finałowej części trylogii "Sicario
" już od 2022 roku, a jeszcze w zeszłym roku przekonywał, że wejście na plan filmu jest bardzo bliskie. Wiele zamieszania spowodowały jednak problemy grafikowe trójki aktorów, jak i różne opinie na temat kolejnych wersji historii pisanych przez różnych scenarzystów.
Teraz jednak udało się zsynchronizować kalendarze i przekonać wszystkich do scenariusza "Sicario 3"
zaproponowanego przez Stevena Knighta
. Aktor w wywiadzie dla The Hollywood Reporter zaznaczał, że pierwszy klaps na planie filmu padnie w 2027 roku. W tej chwili Steven Knight
wraz z Padraiciem McKinleyem
wprowadzają ostatnie poprawki do tekstu scenariusza, bazując na uwagach całej trójki głównych aktorów.
"Sicario 2: Soldado" – zwiastun filmu