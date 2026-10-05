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"Sicario 3" w drodze! Wraca cała trójka: Blunt, Del Toro i Brolin

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&quot;Sicario 3&quot; w drodze! Wraca cała trójka: Blunt, Del Toro i Brolin
To już pewne: "Sicario" doczeka się trzeciej części, a na ekranie ponownie zobaczymy Emily Blunt, Benicio Del Toro i Josha Brolina. Za kamerą stanie Padraic McKinley, a scenariusz tym razem napisał Steven Knight, nominowany do Oscara twórca "Peaky Blinders". 

Emily Blunt wraca do "Sicario"



Powrót całej trójki to duża niespodzianka. W drugiej części serii, "Sicario 2: Soldado" z 2018 roku, zabrakło bowiem Emily Blunt. Film skupił się na postaciach granych przez Del Toro i Brolina. W trzeciej części znowu zobaczymy ich wszystkich razem.

"Sicario"
Szczegóły fabuły są na razie pilnie strzeżoną tajemnicą, ale wiadomo, że udział w tworzeniu tej historii mieli także Blunt, Del Toro i Brolin, którzy dzielili się z Knightem swoimi sugestiami. 

Zdjęcia mają się rozpocząć zdjęcia na początku 2027 roku.

"Sicario" po latach



Pierwsze "Sicario" zadebiutowało w 2015 roku i okazało się jednym z największych niespodziewanych sukcesów tamtego sezonu. Film Denisa Villeneuve’a połączył thriller z brutalną opowieścią o wojnie narkotykowej na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Autorem scenariusza jest Taylor Sheridan, twórca "Yellowstone". W głównych rolach wystąpili Blunt, Del Toro i Brolin.

"Sicario"
Sukces produkcji doprowadził do realizacji "Sicario 2: Soldado". Druga część nie powtórzyła dokładnie historii pierwszego filmu, ale ponownie postawiła na bohaterów granych przez Del Toro i Brolina. Za reżyserię odpowiadał już Stefano Sollima, za scenariusz ponownie odpowiadał Sheridan.

Jak dotąd nie wiadomo, czy "Sicario 3" będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z poprzednich filmów, czy też przedstawi zupełnie nową historię.

Na razie nie znamy również daty premiery.

"Sicario" – zobacz zwiastun



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