"Sicario 3" w drodze! Wraca cała trójka: Blunt, Del Toro i Brolin

To już pewne: "Sicario" doczeka się trzeciej części, a na ekranie ponownie zobaczymy Emily Blunt, Benicio Del Toro i Josha Brolina. Za kamerą stanie Padraic McKinley, a scenariusz tym razem napisał Steven Knight, nominowany do Oscara twórca "Peaky Blinders".
Powrót całej trójki to duża niespodzianka. W drugiej części serii, "Sicario 2: Soldado
" z 2018 roku, zabrakło bowiem Emily Blunt
. Film skupił się na postaciach granych przez Del Toro
i Brolina
. W trzeciej części znowu zobaczymy ich wszystkich razem.
"Sicario"
Szczegóły fabuły są na razie pilnie strzeżoną tajemnicą, ale wiadomo, że udział w tworzeniu tej historii mieli także Blunt
, Del Toro
i Brolin
, którzy dzielili się z Knightem
swoimi sugestiami.
Zdjęcia mają się rozpocząć zdjęcia na początku 2027 roku.
"Sicario" po latach
Pierwsze "Sicario
" zadebiutowało w 2015 roku i okazało się jednym z największych niespodziewanych sukcesów tamtego sezonu. Film Denisa Villeneuve’a
połączył thriller z brutalną opowieścią o wojnie narkotykowej na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Autorem scenariusza jest Taylor Sheridan
, twórca "Yellowstone
". W głównych rolach wystąpili Blunt
, Del Toro
i Brolin
.
"Sicario"
Sukces produkcji doprowadził do realizacji "Sicario 2: Soldado
". Druga część nie powtórzyła dokładnie historii pierwszego filmu, ale ponownie postawiła na bohaterów granych przez Del Toro
i Brolina
. Za reżyserię odpowiadał już Stefano Sollima
, za scenariusz ponownie odpowiadał Sheridan.
Jak dotąd nie wiadomo, czy "Sicario 3
" będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z poprzednich filmów, czy też przedstawi zupełnie nową historię.
Na razie nie znamy również daty premiery.
"Sicario" – zobacz zwiastun