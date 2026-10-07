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"Sickert": László Nemes opowie o Kubie Rozpruwaczu

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Sickert%22%3A+L%C3%A1szl%C3%B3+Nemes+opowie+o+Kubie+Rozpruwaczu-168975
&quot;Sickert&quot;: László Nemes opowie o Kubie Rozpruwaczu
źródło: Forum
autor: Sarah Meyssonnier
László Nemes, nagrodzony Oscarem za "Syna Szawła", stanie za kamerą serialu opowiadającego o kulisach morderstw Kuby Rozpruwacza. Projekt nosi tytuł "Sickert". Jego bohaterem będzie Walter Sickert, malarz, który przez chwilę znajdował się w kręgu podejrzanych o zbrodnie.
   

O czym opowie "Sickert"? 




Akcja serialu będzie rozgrywać się w 1888 roku w Londynie ogarniętym paniką spowodowaną brutalnymi morderstwami. Artysta Walter Sickert przebywa zarówno w świecie socjety, jak i marginalizowanej klasy niższej, którą portretuje na swoich obrazach. Malarz trafia na celownik Scotland Yardu i w efekcie zaczyna wątpić we własną niewinność i tożsamość.
    
László Nemes będzie reżyserem serialu i napisze scenariusz w duecie z Adamem Baroukhiem. Za inspirację posłużą im historyczne dokumenty oraz twórczość samego Sickerta, którą inspirowali się potem m.in. Francis Bacon czy Lucian Freud.

Moja fascynacja pierwszym współczesnym seryjnym mordercą i tajemnicą gotyckiego świata wiktoriańskiego Londynu sięga mojego dzieciństwa. Mam ambicję, żeby opowiedzieć historię, która będzie naraz epicka i osobista, przerażająca i pouczająca. Chcę zanurzyć dzisiejszych widzów w świecie, który pozostaje niezgłębiony, zapowiada Nemes.

Dwa ostatnie filmy Nemesa to "Moulin" i "Sierota".

"Sierota" – zwiastun


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