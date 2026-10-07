"Sickert": László Nemes opowie o Kubie Rozpruwaczu

László Nemes, nagrodzony Oscarem za "Syna Szawła", stanie za kamerą serialu opowiadającego o kulisach morderstw Kuby Rozpruwacza. Projekt nosi tytuł "Sickert". Jego bohaterem będzie Walter Sickert, malarz, który przez chwilę znajdował się w kręgu podejrzanych o zbrodnie.
O czym opowie "Sickert"? Akcja serialu będzie rozgrywać się w 1888 roku w Londynie ogarniętym paniką spowodowaną brutalnymi morderstwami.
Artysta Walter Sickert przebywa zarówno w świecie socjety, jak i marginalizowanej klasy niższej, którą portretuje na swoich obrazach. Malarz trafia na celownik Scotland Yardu i w efekcie zaczyna wątpić we własną niewinność i tożsamość. László Nemes
będzie reżyserem serialu i napisze scenariusz w duecie z Adamem Baroukhiem
. Za inspirację posłużą im historyczne dokumenty oraz twórczość samego Sickerta, którą inspirowali się potem m.in. Francis Bacon czy Lucian Freud.
Moja fascynacja pierwszym współczesnym seryjnym mordercą i tajemnicą gotyckiego świata wiktoriańskiego Londynu sięga mojego dzieciństwa. Mam ambicję, żeby opowiedzieć historię, która będzie naraz epicka i osobista, przerażająca i pouczająca. Chcę zanurzyć dzisiejszych widzów w świecie, który pozostaje niezgłębiony
, zapowiada Nemes
.
Dwa ostatnie filmy Nemesa
to "Moulin
" i "Sierota
".
"Sierota" – zwiastun