Newsy Seriale "Siedmiu wspaniałych". Michael Ealy jako Vin Tanner. W oryginalne grał go Steve McQueen
VOD / Seriale

"Siedmiu wspaniałych". Michael Ealy jako Vin Tanner. W oryginalne grał go Steve McQueen

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Siedmiu+wspania%C5%82ych%22.+Michael+Ealy+jako+Vin+Tanner.+W+oryginalne+gra%C5%82+go+Steve+McQueen-166553
&quot;Siedmiu wspaniałych&quot;. Michael Ealy jako Vin Tanner. W oryginalne grał go Steve McQueen
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest serial "The Magnificent Seven". Tytuł nie jest przypadkowy. To remake słynnego westernu z lat 60. ubiegłego wieku "Siedmiu wspaniałych". Teraz poznaliśmy kolejną gwiazdę projektu.

Vin Tanner obsadzony



Jak donosi portal Deadline, wiemy już, kto wcieli się w postać Vina Tannera. W oryginalne grał go Steve McQueen, a w niedawnym filmowym remake'u Chris Pratt. Teraz rolę przejmie Michael Ealy. Aktora ostatnio oglądaliśmy w serialu "Domniemanie niewinności".

Ealy jest trzecią osobą w obsadzie serialowych "Siedmiu wspaniałych". Wcześniej angaż otrzymali Matt Dillon (który wcieli się w Chrisa Adamsa) oraz Will Patton (który zagra postać napisaną specjalnie na potrzeby serialu).

04.jpg Getty Images © Silver Screen Collection


Serialowy Vin to powściągliwy, bystry obserwator i suchy w obyciu bardziej niż pustynna susza. Wczesną dorosłość spędził jako porter w pociągach Pullmana: uśmiechając się na zawołanie, podczas gdy pasażerowie pstrykali palcami, domagając się whiskey. Kiedy gang napadł na jego pociąg, Vin przekonał ich, by mógł do nich dołączyć. Przez kolejne lata czuł się wolnym jak nigdy mając u boku szorstką, ale lojalną znalezioną rodzinę. Nie trwało to długo. Teraz włóczy się z miejsca na miejsce uważnie obserwując wszystko, odczytując ludzi i teren z niesamowitą precyzją. Pod warstwą suchego humoru kryje się głębokie pragnienie, by uwierzyć w coś opartego na zasadach. Po prostu jeszcze tego nie znalazł.

Serial powstaje dla platformy Amazonu MGM+. Za jego realizację odpowiada Tim Kring, twórca seriali "Herosi" i "Treadstone".

Zwiastun filmu "Siedmiu wspaniałych"




Powiązane artykuły Michael Ealy

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

Fani wściekli na Amazon, bo nie pokaże filmu z Henrym Cavillem w kinach

6 komentarzy
Filmy

"Odyseja". Kogo gra Lupita Nyong’o? Christopher Nolan odpowiada

130 komentarzy
Inne Filmy

Nie żyje Stanisława Celińska. Aktorka miała 79 lat

45 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

TAURON Nowe Horyzonty: Nowy partner tytularny i identyfikacja

Filmy

Liam Neeson przebije "Wszystko wszędzie naraz"?

Seriale

Zobacz zwiastun serialu "Morfeusz". Premiera w SkyShowtime

5 komentarzy
Filmy

Felicity Jones jako zaginiona pisarka

3 komentarze