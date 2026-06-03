"Silent Hill: Townfall" z datę premiery. Tradycji stało się zadość.

Fani growych horrorów mogą już zacząć oszczędzać. Za kilka miesięcy na rynek trafi najnowszy tytuł Konami "Silent Hill: Townfall".
Kiedy zagramy w "Silent Hill: Townfall"
Ogłoszona data premiery chyba nikogo nie zaskoczy. Będzie to bowiem 24 września
. Tym samy "Silent Hill: Townfall
" kontynuuje zapoczątkowaną w 2024 roku przez "Silent Hill 2
", a kontynuowaną przed rokiem przez "Silent Hill f
" tradycję jesiennych premier.
W nowej grze Simon Ordell zostaje ściągnięty na wyspę St. Amelia, by wszystko naprawić. Na miejscu zastaje miasteczko spowite gęstą mgłą, pozornie opuszczone, choć wciąż niespokojne. Brnąc coraz głębiej i chcąc zrozumieć więź z tym miejscem i jego mieszkańcami, Simon natrafia na ślady przeszłości, które wypływają na powierzchnię.
W tej pierwszoosobowej przygodzie Simon musi eksplorować, unikać niebezpieczeństw i przetrwać, mając do dyspozycji ograniczone uzbrojenie i narzędzia, w tym kieszonkowy monitor CRTV, dzięki którym może wyłapywać niestabilne sygnały. Unikanie wrogów jest emocjonujące, walka zaciekła, a narracyjne zagadki odkrywają prawdę, która nie chce pozostać pod powierzchnią.
Zwiastun gry "Silent Hill: Townfall"