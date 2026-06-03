Newsy Gry "Silent Hill: Townfall" z datę premiery. Tradycji stało się zadość.
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"Silent Hill: Townfall" z datę premiery. Tradycji stało się zadość.

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Silent+Hill%3A+Townfall%22+z+dat%C4%99+premiery.+Tradycji+sta%C5%82o+si%C4%99+zado%C5%9B%C4%87.-166927
&quot;Silent Hill: Townfall&quot; z datę premiery. Tradycji stało się zadość.
Fani growych horrorów mogą już zacząć oszczędzać. Za kilka miesięcy na rynek trafi najnowszy tytuł Konami "Silent Hill: Townfall".

Kiedy zagramy w "Silent Hill: Townfall"



Ogłoszona data premiery chyba nikogo nie zaskoczy. Będzie to bowiem 24 września. Tym samy "Silent Hill: Townfall" kontynuuje zapoczątkowaną w 2024 roku przez "Silent Hill 2", a kontynuowaną przed rokiem przez "Silent Hill f" tradycję jesiennych premier.


W nowej grze Simon Ordell zostaje ściągnięty na wyspę St. Amelia, by wszystko naprawić. Na miejscu zastaje miasteczko spowite gęstą mgłą, pozornie opuszczone, choć wciąż niespokojne. Brnąc coraz głębiej i chcąc zrozumieć więź z tym miejscem i jego mieszkańcami, Simon natrafia na ślady przeszłości, które wypływają na powierzchnię.

W tej pierwszoosobowej przygodzie Simon musi eksplorować, unikać niebezpieczeństw i przetrwać, mając do dyspozycji ograniczone uzbrojenie i narzędzia, w tym kieszonkowy monitor CRTV, dzięki którym może wyłapywać niestabilne sygnały. Unikanie wrogów jest emocjonujące, walka zaciekła, a narracyjne zagadki odkrywają prawdę, która nie chce pozostać pod powierzchnią. 

Zwiastun gry "Silent Hill: Townfall"




Silent Hill: Townfall  (2026)

 Silent Hill: Townfall

Silent Hill 2  (2024)

 Silent Hill 2

Silent Hill f  (2025)

 Silent Hill f

Silent Hill: The Short Message  (2024)

 Silent Hill: The Short Message

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