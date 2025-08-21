"Silent Hill f" – Czy to jeszcze horror, czy już gra akcji?

Podczas tegorocznego Gamescomu miałem okazję spędzić ponad trzy godziny z "Silent Hill f" – najnowszą odsłoną legendarnej serii, która już niedługo trafi w ręce graczy. To był jeden z największych pokazów, w jakich uczestniczyłem na targach, i muszę przyznać: wyszedłem z niego z mocno ambiwalentnymi odczuciami. Z jednej strony – czuć tu ogromny potencjał, z drugiej – kilka rozwiązań wywołało u mnie konsternację. Szczególnie że Silent Hill to seria, która zawsze stawiała na duszny klimat, niepokojącą symbolikę i powolne odkrywanie tajemnic, a nowa część bardzo mocno naciska na… walkę.
Tym razem Konami zdecydowało się na nietypowy kierunek. Akcja "Silent Hill f
" przenosi nas do Japonii lat 60., do fikcyjnego miasteczka Ebisugaoka. To spory zwrot wobec wcześniejszych odsłon osadzonych w zachodnich realiach. Nad scenariuszem pracował Ryukishi07, autor serii "Higurashi"”, więc historia od początku ma być zakorzeniona w japońskiej kulturze, pełna społecznych napięć i psychologicznych lęków. Wcielamy się w protagonistkę Hinako, która po spotkaniu ze znajomymi nagle trafia do mrocznego, alternatywnego wymiaru. Towarzyszy jej tajemnicza postać w masce lisa, a im dalej brniemy w tę historię, tym więcej pojawia się pytań i coraz mniej oczywistych odpowiedzi.
Muszę przyznać, że po trzech godzinach rozgrywki wciąż nie do końca rozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi. Jednak nie traktuję tego jako wady – "Silent Hill" od zawsze było serią, która odkrywała karty stopniowo. Na miejscu przedstawiciele Konami tłumaczyli nam, że dostępny build celowo skupiał się na bardziej otwartej części świata, a bardziej "klasyczne" segmenty, jak np. szkoła pełna zagadek i mrocznej atmosfery, pojawią się później.
I tutaj dochodzimy do elementu, który najmocniej podzielił moje wrażenia – nacisku na walkę. Podczas sesji miałem wrażenie, że praktycznie cały czas walczę. Nawet część zagadek została tak skonstruowana, że błędna odpowiedź kończyła się natychmiastową konfrontacją z potworami. Widziałem, jak dziennikarz obok mnie przez pecha w zagadce stracił wszystkie zasoby i nie miał już czym walczyć.
Walka w "Silent Hill f
" opiera się na mechanice broni białej. Nie znajdziemy tu pistoletów czy strzelb – zamiast tego mamy miecze i inne narzędzia, które zużywają się w trakcie starć. System jest dość rozbudowany: mamy uniki, parowanie ciosów, pasek skupienia, a także elementy zarządzania zasobami. Problem w tym, że wielu przeciwników – zwłaszcza w alternatywnym świecie z przewodnikiem-lisem – nie da się zabić na stałe. Można ich tylko ogłuszyć, a czarna aura wokół nich po chwili przywraca ich do życia. To sprawia, że momentami czułem się bardziej jak w dynamicznej grze akcji niż w dusznym horrorze psychologicznym, z jakim kojarzę Silent Hill.
Podobne obawy pojawiają się w wielu zagranicznych relacjach – dziennikarze podkreślają, że walka może być zbyt mocno eksponowana, a klimat horroru rozmywa się pod natłokiem starć.
Nie można jednak odmówić grze klimatu. "Silent Hill f
" działa na wyobraźnię – mgła, puste ulice, surrealistyczne lokacje i motyw czerwonych lilii-pająków budują niepokojącą atmosferę. To wciąż gra, która potrafi sprawić, że czujemy się nieswojo, nawet jeśli na ekranie trwa walka.
Gra korzysta z silnika Unreal Engine 5 i wizualnie prezentuje się bardzo dobrze, choć nie bez zgrzytów. Mimika postaci wypada przyzwoicie, ale lip-sync w angielskiej wersji językowej jest fatalny. Postacie mówią, a ich usta poruszają się w zupełnie innym rytmie, co wytrąca z immersji. Animacje również mogłyby być płynniejsze. To elementy, które – mam nadzieję – zostaną jeszcze dopracowane przed premierą.
"Silent Hill f
" nie serwuje nam odpowiedzi od razu. Początkowe godziny są pełne chaosu, symboliki i wydarzeń, których znaczenie dopiero zaczynamy przeczuwać. To może być zarówno wada, jak i zaleta – ja odebrałem to raczej pozytywnie. Wolę, gdy gra każe mi się zastanowić i nie podaje wszystkiego na tacy. Konami zapewniało zresztą, że dalsza część historii odsłoni więcej klasycznych motywów i bardziej "silent hillowej" narracji.
Zobacz zwiastun "Silent Hill f"
Nowy "Silent Hill" to eksperyment – odważny i ryzykowny. Z jednej strony potrafi wciągnąć klimatem i atmosferą, z drugiej mocno stawia na walkę, co może podzielić graczy. Ja sam wyszedłem z pokazu rozdarty – zachwycony światem i niepokojącą estetyką, ale zirytowany momentami, gdy gra zamiast straszyć, zmuszała mnie do kolejnych starć.
"Silent Hill f
" zadebiutuje 25 września 2025 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC (Steam i Epic Games Store). To będzie jeden z najciekawszych testów dla fanów – czy nowa odsłona serii udowodni, że Silent Hill potrafi odnaleźć się w zupełnie nowym stylu?