"Silmarillion" trafi na ekrany? Peter Jackson negocjuje prawa

Peter Jackson ogłosił, że prowadzi rozmowy w sprawie ekranizacji kolejnych dzieł J.R.R. Tolkiena, w tym legendarnego „Silmarillionu”. Reżyser opowiedział o kulisach negocjacji w rozmowie z portalem Deadline.
Peter Jackson: ekranizację blokował syn Tolkiena
Twórca oscarowej ekranizacji "Władcy Pierścieni
" przyznał, że dotychczas prawa do innych książek Tolkiena pozostawały poza zasięgiem filmowców. Chodzi przede wszystkim o "Silmarillion" - zbiór mitów i historii ze Śródziemia opublikowany pośmiertnie w 1977 roku przez syna autora, Christophera Tolkiena. Jackson
podkreślił, że spadkobierca przez lata nie był zainteresowany udostępnieniem praw do ekranizacji tych materiałów. Sytuacja miała jednak zmienić się po jego śmierci i przejęciu zarządzania spuścizną przez młodszą generację rodziny Tolkienów. Nowe pokolenie jest dużo bardziej otwarte na rozmowy
- uważa reżyser. Dodał również, że wspólnie z wytwórnią Warner Bros. prowadzi negocjacje dotyczące możliwości zekranizowania kolejnych książek osadzonych w świecie Śródziemia.
Zdaniem Jacksona materiał zawarty w "Silmarillionie" czy "Niedokończonych opowieściach" oferuje znacznie większy potencjał niż dodatki do "Władcy Pierścieni".
Aktualnie powstają dwa nowe filmy osadzone w uniwersum Tolkiena. Pierwszy z nich to "Polowanie na Golluma
" w reżyserii Andy'ego Serkisa
. Drugim będzie "The Shadow Of The Past", adaptacja jednego z rozdziałów "Władcy Pierścieni", nad którą pracuje Stephen Colbert
.
