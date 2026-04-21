Newsy "Silos" (3. sezon) - data premiery ujawniona. Jest też pierwszy teaser
news

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Silos%22+%283.+sezon%29+-+data+premiery+ujawniona.+Jest+te%C5%BC+pierwszy+teaser-166224
Platforma Apple TV zaprezentowała teaser oraz zdjęcia z 3. sezonu serialu science fiction "Silos" z Rebeccą Ferguson w roli głównej. Premierę nowych odcinków zaplanowano na 3 lipca.

"Silos": teaser 3. sezonu




Trzeci sezon "Silos” kontynuuje opowieść o dystopijnej społeczności 10 000 osób żyjących pod ziemią, jednocześnie odsłaniając historię sprzed setek lat. W teraźniejszości Juliette Nichols (Ferguson) przeżywa przymusowe "oczyszczenie,” lecz wraca z utratą pamięci, podczas gdy silos podnosi się po rebelii i mierzy z nowym zagrożeniem. Tymczasem w “Before Times” dziennikarka Helen Drew (Jessica Henwick) oraz kongresmen Daniel Keene (Ashley Zukerman) odkrywają spisek, który wciąga ich w łańcuch wydarzeń o katastrofalnych i nieodwracalnych skutkach. 





W obsadzie prócz Ferguson znaleźli się także m.in. Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite, Colin Hanks, Steve Zahn. i Clare Perkins. Do obsady dołączają Zukerman i Henwick, którzy pojawili się już w finale drugiego sezonu, a także Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney i Matt Craven. 

Powiązane artykuły Silos

Zobacz wszystkie artykuły

Silos  (2023)

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

"Evil Dead Burn": jest pierwszy teaser! Czołgaj się albo giń

1 komentarz
Seriale Multimedia

"Citadel": zwiastun i data premiery 2. sezonu

3 komentarze
Filmy

Deadpool wycofa się na drugi plan? Koniec solowych filmów?

10 komentarzy
Filmy

"Top Gun 3" bez reżysera!

13 komentarzy
Filmy

Ankieta: Ekranowe kobiety sukcesu

Wystawa "Andrzej Wajda. Artysta.  Senator. Obywatel" w Senacie RP

2 komentarze
Filmy

Ile zarabia reżyser po czterech Oscarach? Sean Baker drożeje

5 komentarzy