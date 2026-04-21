"Silos" (3. sezon) - data premiery ujawniona. Jest też pierwszy teaser

Platforma Apple TV zaprezentowała teaser oraz zdjęcia z 3. sezonu serialu science fiction "Silos" z Rebeccą Ferguson w roli głównej. Premierę nowych odcinków zaplanowano na 3 lipca.
Trzeci sezon "Silos
” kontynuuje opowieść o dystopijnej społeczności 10 000 osób żyjących pod ziemią, jednocześnie odsłaniając historię sprzed setek lat. W teraźniejszości Juliette Nichols (Ferguson) przeżywa przymusowe "oczyszczenie,” lecz wraca z utratą pamięci, podczas gdy silos podnosi się po rebelii i mierzy z nowym zagrożeniem. Tymczasem w “Before Times” dziennikarka Helen Drew (Jessica Henwick) oraz kongresmen Daniel Keene (Ashley Zukerman) odkrywają spisek, który wciąga ich w łańcuch wydarzeń o katastrofalnych i nieodwracalnych skutkach.
W obsadzie prócz Ferguson znaleźli się także m.in. Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite, Colin Hanks, Steve Zahn. i Clare Perkins. Do obsady dołączają Zukerman i Henwick, którzy pojawili się już w finale drugiego sezonu, a także Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney i Matt Craven.