Newsy Filmy Kto napisze remake "Sublokatorki"? Znamy scenarzystkę filmu z Jenną Ortegą
Filmy

Kto napisze remake "Sublokatorki"? Znamy scenarzystkę filmu z Jenną Ortegą

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Single+Female%22%3A+to+Sarah+DeLappe+napisze+scenariusz+remake%27u+%22Sublokatorki%22.+W+obsadzie+Jenna+Ortega-165607
Kto napisze remake &quot;Sublokatorki&quot;? Znamy scenarzystkę filmu z Jenną Ortegą
źródło: Getty Images
autor: Jeff Kravitz
Od zeszłego roku wiemy, że Jenna Ortega i Taylor Russell mają zagrać w nowej wersji kultowego thrillera z lat 90. pt. "Sublokatorka" (w oryginale "Single White Female"). Teraz do sieci trafiła informacja, że scenariusz produkcji stworzy Sarah DeLappe, która napisała też "Bodies Bodies Bodies" Haliny Reijn. Produkcją zajmą się Stacey Sher i Marisa Paiva, a także same gwiazdy filmu. Remake będzie mieć tytuł "Single Female".

Ortega i Russell w nowej wersji kasowego hitu




Oryginalny film z 1992 roku, gdziegłówne role zagrały Bridget Fonda i Jennifer Jason Leigh, opowiadał historię kobiety, która zaczyna podejrzewać, że jej nowa współlokatorka skrywa mroczne tajemnice. Film był sukcesem kasowym i wyniósł aktorki do statusu gwiazd, choć zebrał mieszane recenzje.

DeLappe, nagradzana dramatopisarka i scenarzystka, jest znana właśnie z poruszania tematów relacji młodych kobiet. Napisane przez nią "Bodies Bodies Bodies" zyskało przechylność krytyków. Sukcesem okazała się także jej sztuka "The Wolves".

Taylor Russell możemy kojarzyć z roli młodej kanibalki Maren w "Do ostatniej kości" Luki Guadagnino. Aktorka ma w swojej filmografii też takie tytuły, jak "Korytarzem w mrok", "Escape Room" i "Escape Room: Najlepsi z najlepszych", "Fale", "Przewrotny umysł" czy serial "Zagubieni w kosmosie". 

Jenna Ortega największą popularność zdobyła dzięki roli Wednesday Addams w serialu "Wednesday" (w przygotowaniu jest trzeci sezon). W filmografii aktorki są też m.in. "X", "Krzyk" i "Krzyk VI" oraz "Beetlejuice Beetlejuice". W przyszłości zobaczymy ją także w "Klara and the Sun" oraz "The Great Beyond".

"X" - zwiastun



Powiązane artykuły Taylor Russell

Zobacz wszystkie artykuły

Sublokatorka  (1992)

 Sublokatorka

Single White Female  (2026)

 Single White Female

Współlokatorka  (2011)

 Współlokatorka

Sublokatorka II  (2005)

 Sublokatorka II

Najnowsze Newsy

Filmy

Z "Lanterns" do kontynuacji "Supermana"

VOD Seriale

Malcolm i jego zwariowany świat wracają w nowym zwiastunie

5 komentarzy
VOD Seriale

Powstał serial dokumentalny o rodzinie Kwaśniewskich

17 komentarzy
VOD Seriale

Popularny bohater "Głowy rodziny" dostanie własny serial

3 komentarze
Filmy Multimedia

Kosmici przybędą na Ziemię. Nowy zwiastun "Dnia objawienia" Spielberga

21 komentarzy
Filmy

Czy "Król dopalaczy" to polski "Wilk z Wall Street"? Tak było na premierze

28 komentarzy
Filmy Multimedia

"Diabeł ubiera się u Prady 2": nowy zwiastun i plakat

4 komentarze