Kto napisze remake "Sublokatorki"? Znamy scenarzystkę filmu z Jenną Ortegą

Od zeszłego roku wiemy, że Jenna Ortega i Taylor Russell mają zagrać w nowej wersji kultowego thrillera z lat 90. pt. "Sublokatorka" (w oryginale "Single White Female"). Teraz do sieci trafiła informacja, że scenariusz produkcji stworzy Sarah DeLappe, która napisała też "Bodies Bodies Bodies" Haliny Reijn. Produkcją zajmą się Stacey Sher i Marisa Paiva, a także same gwiazdy filmu. Remake będzie mieć tytuł "Single Female".
Ortega i Russell w nowej wersji kasowego hitu
Oryginalny film z 1992 roku, gdziegłówne role zagrały Bridget Fonda
i Jennifer Jason Leigh
, opowiadał historię kobiety, która zaczyna podejrzewać, że jej nowa współlokatorka skrywa mroczne tajemnice. Film był sukcesem kasowym i wyniósł aktorki do statusu gwiazd, choć zebrał mieszane recenzje. DeLappe
, nagradzana dramatopisarka i scenarzystka, jest znana właśnie z poruszania tematów relacji młodych kobiet. Napisane przez nią "Bodies Bodies Bodies
" zyskało przechylność krytyków. Sukcesem okazała się także jej sztuka "The Wolves". Taylor Russell
możemy kojarzyć z roli młodej kanibalki Maren w "Do ostatniej kości
" Luki Guadagnino
. Aktorka ma w swojej filmografii też takie tytuły, jak "Korytarzem w mrok
", "Escape Room
" i "Escape Room: Najlepsi z najlepszych
", "Fale
", "Przewrotny umysł
" czy serial "Zagubieni w kosmosie
". Jenna Ortega
największą popularność zdobyła dzięki roli Wednesday Addams
w serialu "Wednesday
" (w przygotowaniu jest trzeci sezon). W filmografii aktorki są też m.in. "X
", "Krzyk
" i "Krzyk VI
" oraz "Beetlejuice Beetlejuice
". W przyszłości zobaczymy ją także w "Klara and the Sun
" oraz "The Great Beyond
".
