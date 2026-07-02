"Siren Head": twórcy "Zniknięć" i "Nie ocali cię nikt" stworzą horror oparty na internetowym fenomenie

Po sukcesie "Backrooms. Bez wyjścia" Hollywood ponownie sięga po internetowe trendy jako źródło filmowych hitów. Warner Bros. Pictures wygrało licytację o prawa do stworzenia filmu "Siren Head" na podstawie internetowego fenomenu zapoczątkowanego przez artystę Trevora Hendersona.
Co wiemy o projekcie?
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Projekt oparty jest na popularnej w sieci postaci przypominającej wysoką, wychudzoną istotę o głowie zakończonej dwoma syrenami alarmowymi. Zjawisko, które od lat funkcjonuje w internecie jako element tzw. creepypasty, doczeka się kinowej adaptacji.
Za scenariusz odpowiadać będą Zach Cregger
("Barbarzyńcy
", "Zniknięcia
") oraz Brian Duffield
("Nie ocali cię nikt
"), który dodatkowo ma stanąć za kamerą filmu. Cregger
będzie również producentem wraz z Royem Lee
i Andrew Childsem
z Vertigo Entertainment, a także Scottem Glassgoldem
i wytwórnią 12:01 Films.
Według informacji branżowych, do transakcji doprowadziła licytacja pomiędzy największymi studiami, w tym Sony, Universal, Paramount oraz 20th Century Studios. Wartość samego zakupu praw określana jest jako sięgająca niskich siedmiocyfrowych kwot.
"Siren Head" został stworzony w 2018 roku przez wspomnianego kanadyjskiego artystę Trevora Hendersona. Postać zaczęła żyć własnym życiem w sieci - doczekała się fanowskich animacji, teorii spiskowych, gier oraz tysięcy materiałów tworzonych przez użytkowników YouTube, TikToka i Robloxa.
Na ten moment nie podano jeszcze daty premiery filmu ani szczegółów dotyczących obsady.
"Nie ocali cię nikt" - zwiastun