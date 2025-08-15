Newsy Filmy Multimedia Pierwsze zdjęcie z "Sisu 2"! Nieśmiertelny Fin na drodze gniewu
World of Reel
28 listopada na ekranach polskich kin zadebiutuje "Sisu 2", czyli kontynuacja fińskiego hitu kina akcji z 2022 roku. W sieci pojawiło się właśnie pierwsze zdjęcie z sequela. Możemy na nim zobaczyć głównego bohatera granego przez Jormę Tommilę.


"Sisu 2": nieśmiertelny Fin kontra Armia Czerwona



Akcja "Sisu" rozgrywa się w 1945 roku, tuż pod koniec II wojny światowej. Głównym bohaterem filmu jest Aatami Korpi, który odkrywa złoto na pustkowiach Finlandii. W drodze do miasta mężczyzna spotyka oddział niemieckich żołnierzy. Naziści zabierają skarb, a jego samego pozostawiają na pewną śmierć. Złodzieje nie wiedzą jednak, że Aatami był kiedyś komandosem, któremu przerażeni Sowieci nadali przydomek "Nieśmiertelny". Teraz ten jednoosobowy szwadron śmierci nie spocznie, dopóki nie odzyska złota i nie zemści się na prześladowcach. 

W "Sisu 2" Aatami Korpi powraca do rodzinnego domu, w którym podczas wojny zamordowano wszystkich jego bliskich. Bohater rozbiera budynek na części i ładuje je na ciężarówkę. Następnie wyrusza w kierunku bezpiecznego miejsca, w którym będzie mógł odbudować dom, aby uczcić pamięć ofiar.  Gdy odpowiedzialny za rzeź dowódca Armii Czerwonej (Stephen Lang) powraca z zamiarem dokończenia dzieła, rozpoczyna się zapierający dech w piersiach pościg przez cały kraj. 

 Autorem scenariusza i reżyserem "Sisu 2"  tak jak w przypadku oryginału jest Jalmari Helander.

