"Six Clean Kills": Charlize Theron i reżyser "Alfy" pracują nad nowym filmem

Charlize Theron najwyraźniej polubiła pracę z Baltasarem Kormákurem – reżyserem "Alfy". Jak podaje Deadline, w planach mają już kolejny wspólny projekt.
Co wiemy o "Six Clean Kills"?
"Six Clean Kills
" to adaptacja niepublikowanej powieści Stana Parisha, który napisze scenariusz. Kormákur
zajmie stanowisko reżysera, będzie też jednym z producentów. Theron
póki co zaangażowała się jako producentka, ale podobno ma też oko na główną rolę. Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Projekt powstaje dla studia Universal Pictures.
Thriller "Alfa
" zadebiutował na Netfliksie 24 kwietnia tego roku i od razu trafił na szczyt rankingu najpopularniejszych filmów platformy, gdzie utrzymuje się do dziś. W ciągu ostatniego tygodnia jego popularność jeszcze wzrosła. Według statystyk udostępnionych przez platformę został w tym czasie wyświetlony 40,2 miliona razy (tydzień wcześniej odnotował zainteresowanie rzędu 38,2 miliona wyświetleń).
Skąd znamy Baltasara Kormákura?Baltasar Kormákur
to pochodzący z Islandii reżyser, scenarzysta, producent i aktor. W jego CV znajdziemy filmy akcji ("Kontrabanda
", "Agenci
") oraz dramaty i thrillery, których bohaterowie muszą stawić czoła bezwzględnym siłom natury ("Everest
", "41 dni nadziei
", "Bestia
"). "Alfa
" aktualnie zamyka jego filmografię.
W "Alfie
" Charlize Theron
gra kobietę, która podczas samotnej wędrówki przez australijski park narodowy musi zmierzyć się z polującym na nią psychopatą (w tej roli Taron Egerton
). Przypominamy zwiastun: