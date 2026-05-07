"Six Clean Kills": Charlize Theron i reżyser "Alfy" pracują nad nowym filmem

źródło: Getty Images
autor: Stephanie Augello
Charlize Theron najwyraźniej polubiła pracę z Baltasarem Kormákurem – reżyserem "Alfy". Jak podaje Deadline, w planach mają już kolejny wspólny projekt.

Co wiemy o "Six Clean Kills"?


"Six Clean Kills" to adaptacja niepublikowanej powieści Stana Parisha, który napisze scenariusz. Kormákur zajmie stanowisko reżysera, będzie też jednym z producentów. Theron póki co zaangażowała się jako producentka, ale podobno ma też oko na główną rolę. Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Projekt powstaje dla studia Universal Pictures.

Charlize Theron w filmie "Alfa"

Thriller "Alfa" zadebiutował na Netfliksie 24 kwietnia tego roku i od razu trafił na szczyt rankingu najpopularniejszych filmów platformy, gdzie utrzymuje się do dziś. W ciągu ostatniego tygodnia jego popularność jeszcze wzrosła. Według statystyk udostępnionych przez platformę został w tym czasie wyświetlony 40,2 miliona razy (tydzień wcześniej odnotował zainteresowanie rzędu 38,2 miliona wyświetleń).

Skąd znamy Baltasara Kormákura?


Baltasar Kormákur to pochodzący z Islandii reżyser, scenarzysta, producent i aktor. W jego CV znajdziemy filmy akcji ("Kontrabanda", "Agenci") oraz dramaty i thrillery, których bohaterowie muszą stawić czoła bezwzględnym siłom natury ("Everest", "41 dni nadziei", "Bestia"). "Alfa" aktualnie zamyka jego filmografię.

Zobacz zwiastun "Alfy"


W "Alfie" Charlize Theron gra kobietę, która podczas samotnej wędrówki przez australijski park narodowy musi zmierzyć się z polującym na nią psychopatą (w tej roli Taron Egerton). Przypominamy zwiastun:


