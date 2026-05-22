"Skeletons": Gwiazdor "Strange Darling" u boku Brie Larson

Kyle Gallner wraca do współpracy z reżyserem "Strange Darling". Aktor zagra w "Skeletons", nowym filmie, który wyreżyseruje JT Mollner. Gwiazdą produkcji jest Brie Larson, a producentem – J.J. Abrams.
O czym opowie "Skeletons"?
"Skeletons" będzie współczesną wariacją na temat horroru z potworem.
Historia opowiedziana zostanie z perspektywy młodego chłopca, który stopniowo odkrywa, że jego ukochani rodzice skrywają niepokojącą tajemnicę dotyczącą prawdziwej natury jego matki.
Scenariusz napisał Brian Duffield
w oparciu o opowiadanie, którego autorem jest Philip Fracassi
. Mollner
naniósł ostateczne poprawki na tekst.
Projekt powstaje dla studia Sony Pictures.
Oprócz "Strange Darling
" Kyle Gallner
ma w swojej filmografii takie tytuły jak m.in. "Uśmiechnij się
", "Uśmiechnij się 2
", "Kolacja po amerykańsku
", "Czas próby
", "Krzyk
", "Udręczeni
" i serial "Outsiders
".
"Strange Darling" – zwiastun
Dwójka nieznajomych umawia się na randkę i szybko przenosi się do wynajętego pokoju. Jednak w pewnym momencie ich romantyczna i pikantna noc zamienia się w krwawą konfrontację. Żądny krwi mężczyzna rusza w pościg za ranną kobietą, podążając jej tropem przez dzikie obszary Oregonu. Uciekinierka jest gotowa zrobić wszystko co tylko konieczne, aby przeżyć, ale niestety w wyniku doznanych obrażeń ma coraz mniej siły i jej szanse kurczą się z każdą minutą. Mężczyzna, który jeszcze przed chwilą był jej kochankiem nie cofnie się przed niczym, aby dorwać swoją ofiarę.