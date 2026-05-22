"Skeletons": Gwiazdor "Strange Darling" u boku Brie Larson
"Skeletons": Gwiazdor "Strange Darling" u boku Brie Larson

Kyle Gallner wraca do współpracy z reżyserem "Strange Darling". Aktor zagra w "Skeletons", nowym filmie, który wyreżyseruje JT Mollner. Gwiazdą produkcji jest Brie Larson, a producentem – J.J. Abrams.
   

"Skeletons" będzie współczesną wariacją na temat horroru z potworem. Historia opowiedziana zostanie z perspektywy młodego chłopca, który stopniowo odkrywa, że jego ukochani rodzice skrywają niepokojącą tajemnicę dotyczącą prawdziwej natury jego matki.
   
Scenariusz napisał Brian Duffield w oparciu o opowiadanie, którego autorem jest Philip Fracassi. Mollner naniósł ostateczne poprawki na tekst.
      
Projekt powstaje dla studia Sony Pictures.

Oprócz "Strange Darling" Kyle Gallner ma w swojej filmografii takie tytuły jak m.in. "Uśmiechnij się", "Uśmiechnij się 2", "Kolacja po amerykańsku", "Czas próby", "Krzyk", "Udręczeni" i serial "Outsiders".

Dwójka nieznajomych umawia się na randkę i szybko przenosi się do wynajętego pokoju. Jednak w pewnym momencie ich romantyczna i pikantna noc zamienia się w krwawą konfrontację. Żądny krwi mężczyzna rusza w pościg za ranną kobietą, podążając jej tropem przez dzikie obszary Oregonu. Uciekinierka jest gotowa zrobić wszystko co tylko konieczne, aby przeżyć, ale niestety w wyniku doznanych obrażeń ma coraz mniej siły i jej szanse kurczą się z każdą minutą. Mężczyzna, który jeszcze przed chwilą był jej kochankiem nie cofnie się przed niczym, aby dorwać swoją ofiarę.

