"Skradzione dzieci" - historia, która wstrząsnęła Europą. Nowy film dokumentalny HBO Original już w serwisie

W 2024 roku świat obiegła historia bliźniaczek z Gruzji - Amy oraz Ano, które zostały rozdzielone tuż po narodzinach i po 19 latach odnalazły się przypadkiem, dzięki mediom społecznościowym. Ich spotkanie stało się symbolem tragedii tysięcy rodzin. Śledztwo dziennikarskie prowadzone przez Tamunę Museridze ujawniło mroczny proceder handlu noworodkami w Gruzji na niewyobrażalną skalę! Od czasów sowieckich co najmniej 100 tysięcy dzieci zostało nielegalnie sprzedanych i okradzionych z tożsamości, a to wszystko w kraju, który liczy jedynie 3,5 mln mieszkańców!
Dokument "Skradzione dzieci
" opowiada o jednej z najbardziej wstrząsających afer korupcyjnych w historii Europy, nagłośnionej przez dziennikarkę Tamunę Museridze. W 2016 roku, podczas poszukiwań rodzinnych korzeni, Tamuna odkryła, że została nielegalnie adoptowana. Jej determinacja i walka z systemem doprowadziły do skandalu, zmieniającego życie setek tysięcy ludzi i obnażającego bezduszną machinę handlu noworodkami. Od lat pięćdziesiątych XX wieku, w szpitalach, na oddziałach położniczych, biologicznym matkom wmawiano, że ich dzieci zmarły tuż po urodzeniu, podczas gdy przekazywano je rodzicom adopcyjnym. Ci wierzyli, że otaczają opieką porzucone niemowlęta, a płacą wyłącznie za przyspieszenie formalności. Oryginalne dokumenty niszczono, wszystkie ślady i dowody były przez lata tuszowane.
Dziś tysiące kobiet w całej Gruzji wykonuje testy DNA, rozpaczliwie szukając swoich zaginionych dzieci. Spotkanie Amy i Ano stało się punktem zwrotnym – symbolem nadziei na odzyskanie najbliższych.
Film śledzi losy bohaterów walczących o sprawiedliwość i prawdę w obliczu jednej z najbardziej poruszających historii współczesnej Europy.
Autorkami scenariusza filmu są Martyna Wojciechowska
oraz Jowita Baraniecka
, które czuwały nad produkcją również od strony reżyserskiej. Za zdjęcia odpowiada Olgierd Michalak
, Robert Halastra
, Jan Klima
, Marcin Rostkowski
, za montaż Elżbieta Karnacewicz
. Producentką jest Ewa Marcinowska
, a ze strony HBO Max Magda Szczawińska
, kierowniczką produkcji natomiast – Anna Jacykiewicz.
Film zadebiutował dzisiaj na platformie HBO Max, a wcześniej - 5 grudnia - miał swoją premierę podczas 25. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS.
WATCH DOCS prezentuje odważne, artystyczne kino dokumentalne, które łączy fascynację sztuką filmową ze społecznym zaangażowaniem. Jego 25. odsłona trwa do 14 grudnia 2025 r.
Natomiast na platformie Player, do 31 grudnia, dostępna jest specjalna jubileuszowa kolekcja zawierająca wybór najgłośniejszych tytułów ostatnich edycji festiwalu.
Informacja sponsorowana