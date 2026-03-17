"Skutki uboczne": Co zrobi Keanu Reeves, aby uciec przed cancelem?

Serwis Apple TV+ podzielił się właśnie zwiastunem filmu "Skutki uboczne". W oryginalnej produkcji platformy Keanu Reeves wcieli się w ukochanego gwiazdora Hollywood, któremu zagraża perspektywa zostania scancelowanym. Zobaczcie zapowiedź filmu w materiale poniżej:
"Skutki uboczne" – co wiemy o filmie? Skutki uboczne"
to czarna komedia opowiadająca o uwielbianej gwieździe Hollywood, Reefie Hawku (Keanu Reeves
). Ktoś szantażuje go kompromitującym nagraniem wideo, które może bezpowrotnie zniszczyć jego wizerunek i karierę w show-biznesie.
Przy wsparciu najlepszych przyjaciół z dzieciństwa, Kyle (Cameron Diaz
) i Xandera (Matt Bomer
), a także prawnika od spraw kryzysowych, Iry (Jonah Hill
), Reef wyrusza w podróż, aby zadośćuczynić wszystkim, których mógł skrzywdzić. Liczy na to, że przy okazji zdemaskuje szantażystę. To opowieść o tym, że zmierzenie się z własną historią może okazać się jedynym sposobem na ocalenie przyszłości.
Reżyserem filmu jest Jonah Hill
, który wraz z Ezrą Woodsem
odpowiada też za scenariusz produkcji. W obsadzie znaleźli się także: Martin Scorsese
, Susan Lucci
, Laverne Cox
, David Spade
, Atsuko Okatsuka
, Roy Wood Jr.
, Kaia Gerber
oraz Ivy Wolk
.
Produkcja trafi na platformę Apple TV+ już 10 kwietnia 2026 roku.