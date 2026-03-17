Newsy Filmy Multimedia "Skutki uboczne": Co zrobi Keanu Reeves, aby uciec przed cancelem?
Filmy / Multimedia

"Skutki uboczne": Co zrobi Keanu Reeves, aby uciec przed cancelem?

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Skutki+uboczne%22+%E2%80%93%C2%A0zwiastun.+Co+zrobi+Keanu+Reeves%2C+aby+uciec+przed+cancelem-165669
źródło: materialy promocyjne
Serwis Apple TV+ podzielił się właśnie zwiastunem filmu "Skutki uboczne". W oryginalnej produkcji platformy Keanu Reeves wcieli się w ukochanego gwiazdora Hollywood, któremu zagraża perspektywa zostania scancelowanym. Zobaczcie zapowiedź filmu w materiale poniżej:

"Skutki uboczne" – zwiastun filmu





"Skutki uboczne" – co wiemy o filmie?



Skutki uboczne" to czarna komedia opowiadająca o uwielbianej gwieździe Hollywood, Reefie Hawku (Keanu Reeves). Ktoś szantażuje go kompromitującym nagraniem wideo, które może bezpowrotnie zniszczyć jego wizerunek i karierę w show-biznesie. 

Przy wsparciu najlepszych przyjaciół z dzieciństwa, Kyle (Cameron Diaz) i Xandera (Matt Bomer), a także prawnika od spraw kryzysowych, Iry (Jonah Hill), Reef wyrusza w podróż, aby zadośćuczynić wszystkim, których mógł skrzywdzić. Liczy na to, że przy okazji  zdemaskuje szantażystę. To opowieść o tym, że zmierzenie się z własną historią może okazać się jedynym sposobem na ocalenie przyszłości.



Reżyserem filmu jest Jonah Hill, który wraz z Ezrą Woodsem odpowiada też za scenariusz produkcji. W obsadzie znaleźli się także: Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber oraz Ivy Wolk.

Produkcja trafi na platformę Apple TV+ już 10 kwietnia 2026 roku.

Skutki uboczne  (2026)

 Skutki uboczne

