"Skyward" Brandona Sandersona w drodze na ekran. Co wiemy o serialu?

Tomorrow Studios, niezależna wytwórnia odpowiedzialna za hit Netfliksa "One Piece", pracuje nad nowym projektem. Przeniesie na ekran popularną powieść sci-fi autorstwa Brandona Sandersona.
Co wiemy o "Skyward"?
W Polsce cykl "Skyward
" ukazał się nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka. W oficjalnym opisie pierwszej części, zatytułowanej "Do gwiazd", czytamy: Świat Spensy jest atakowany od setek lat. Obcy zwani Krellami przypuszczają jeden powietrzny atak za drugim, prowadząc niekończącą się kampanię, której celem jest zagłada ludzkości. Jedyną obroną przed nimi są eskadry myśliwców walczące z wrogiem w przestworzach. Piloci są bohaterami niedobitków ludzkiej rasy. Spensa zawsze marzyła, że zostanie jedną z nich, że będzie latać i dowiedzie swojej odwagi. Jednak ciąży na niej niesława jej ojca – zestrzelonego przed wieloma laty pilota, który nieoczekiwanie zdezerterował, praktycznie przekreślając szanse Spensy na przyjęcie do szkoły pilotów. Ludzie nigdy nie pozwolą Spensie zapomnieć o tym, co zrobił jej ojciec, lecz ona mimo to postanowiła latać. A Krelle właśnie to umożliwili. Podwoili liczebność swojej powietrznej armady, jeszcze bardziej zagrażając światu Spensy. Rozpaczliwa walka ludzkości o przetrwanie pozwoli spełnić jej marzenie życia...
Sanderson
(na zdjęciu powyżej) napisze scenariusz pilotowego odcinka wraz z Jedem Whedonem
i Maurissą Tancharoen
– duetem, który ma w swoim CV m.in. "Agentów T.A.R.C.Z.Y.
"
