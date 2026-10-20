"Slayground": A24 prezentuje zwiastun nowego horroru twórcy "Sali strachu"

Studio A24 ugruntowało swoją pozycję dzięki takim filmom jak "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii" Roberta Eggersa "Dziedzictwo. Hereditary" Ariego Astera. Teraz zaprezentowało zwiastun wyreżyserowanego przez Jeremy'ego Saulniera filmu "Slayground", który zapowiada się jako połączenie horroru i filmu akcji.
Zobacz zwiastun filmu "Slayground"
Choć klimat "Slayground
" przywodzi na myśl zbliżające się Halloween, studio A24 zdecydowało się wprowadzić film do kin później. Amerykańska premiera została zaplanowana na 29 stycznia przyszłego roku. Na razie nie wiadomo, czy film trafi do dystrybucji w Polsce. Pierwszy zwiastun możecie zobaczyć poniżej:
Punktem wyjścia "Slayground
" jest masakra, do jakiej na krótko przed Halloween doszło w domu strachów. Na miejscu znaleziony zostaje Michael – jeden z pracowników atrakcji. Chłopak nie pamięta wydarzeń, które doprowadziły do rzezi. Desperacko chcąc odkryć prawdę, ucieka przed ścigającymi go śledczymi. Wszystkie tropy wskazują, że to właśnie on jest odpowiedzialny za rzeź.
Saulnier wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza. W roli głównej zobaczymy Cory'ego Michael Smitha
("Gotham
"), któremu towarzyszą Chase Sui Wonders
, Sophie Wilde
, Stanley Simons
, James Badge Dale
, Stephen Root
, Chris Sullivan
, Young Mazino
, Imogen Poots
, Matty Matheson
i Macon Blair
.
Skąd znamy Jeremy'ego Saulniera?Jeremy Saulnier
to amerykański reżyser, scenarzysta i producent. Zadebiutował w 2007 roku B-klasowym horrorem komediowym "Przyjęcie morderców
". W kolejnych latach zrealizował takie filmy jak "Blue Ruin
", "Sala strachu
" czy "Powstrzymać mrok
"; pracował też przy trzecim sezonie "Detektywa
". Aktualnie jego filmografię zamyka zrealizowany dla Netfliksa thriller psychologiczny "Rebel Ridge
" z Aaronem Pierre'em
i Donem Johnsonem
w rolach głównych.