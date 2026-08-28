"Snoop": Filmowi Warren G i Suge Knight wybrani

Kolejni ludzie rapu zaludniają filmowe Zachodnie Wybrzeże. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, nadchodząca biografia Snoop Dogga znalazła nowych aktorów, którzy wcielą się w ikony hip-hopu otaczające głównego bohatera. Odtwórcy Warrena G i Suge'a Knighta zostali wybrani do obsady filmu "Snoop". Kto ich zagra?
Nowe nazwiska w biografii Snoop Dogga. Kto zagra ikony hip-hopu?
Wierząc doniesieniom dziennikarzy, Warren G
i Suge Knight
z całą pewnością pojawią się w biograficznym filmie o Snoop Doggu
. W tego pierwszego, autora hitu "Regulate" i współzałożyciela formacji 213, wcieli się Algee Smith
("Detroit
", serial "Euforia
"). Kontrowersyjnego szefa wytwórni Death Row Records, który po popełnionym morderstwie z 2015 roku trafił do więzienia na 28 lat, zagra z kolei Tre Hale
. W ostatnim czasie mogliście oglądać go w serialach "Platoniczna przyjaźń
" oraz "Nemezis
".
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Algee Smith, ekranowy Warren G
Filmowi Warren G
i Suge Knight
dołączają do całkiem rozwiniętej hip-hopowej ekipy, która zdążyła zebrać się już na planie "Snoopa
". W minionych tygodniach producenci pracowali w pocie czoła nad skomponowaniem panoramy rapu zachodniego wybrzeża. Ekranowym Snoop Doggiem
zostanie ogłoszony już wcześniej Jonathan Daviss
, który największą sławę zyskał występami w serialu "Outer Banks
". Jako Dr. Dre
w filmie wystąpi Myles Bullock
("Biali nie potrafią skakać
"). W Tupaca Shakura
wcieli się Camron Jones
(serial "Panic
"). Z kolei matką Snoop Dogga
zostanie Lauren London
("My i wy
").
Poza wymienionymi aktorami, film ma też już przypisanego reżysera. Za kamerą stanie Craig Brewer
, twórca rapowego "Pod prąd
" i "Nazywam się Dolemite
" – filmu o ikonie blaxploitation z Eddiem Murphym
w roli głównej. Odpowiada on także za nową wersję scenariusza, pierwotnie napisanego przez Joe Roberta Cole'a
, a więc autora tekstu do "Czarnej Pantery
". Cole
pisał go dla Allena Hughesa
("Księga ocalenia
"), który wcześniej był łączony z projektem.
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Tre Hale, ekranowy Suge Knight
Za produkcję nowego filmu ma odpowiadać Brian Grazer
, Sara Ramaker oraz sam Snoop Dogg
, którego kreatywny wkład w projekt o samym sobie ma nie ograniczać się jedynie do finansowego wsparcia przedsięwzięcia. Universal, aktywnie działający też przecież w branży muzycznej, planuje swoim filmem wpisać się w popularny trend kina wysokobudżetowego ostatniego czasu. Biografie muzyczne przeżywają bowiem prawdziwy renesans: "Michael
", "Kompletnie nieznany
" i "Springsteen: Ocal mnie od nicości
" wyłącznie potwierdzają, że nie przeoczyły go wielkie studia filmowe. Życie i dziedzictwo Snoop Dogga czynią go jedną z bardziej ekscytujących oraz wpływowych ikon kultury popularnej. Spotkaliśmy się ze Snoopem tuż po tym, jak kupił Death Row Records (wytwórnię, dla której nagrywał na początku kariery – przyp. red.). Mieliśmy okazję usłyszeć, jak własnymi słowami opowiada swoją historię. Z pokorą podchodzimy do tego, że możemy stworzyć opowieść o tym niezwykłym artyście
– mówiła szefowa Universalu Donna Langley
, gdy podjęto decyzję o nakręceniu biografii rapera.
"Pod prąd" – zwiastun filmu