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"Snoop": Filmowi Warren G i Suge Knight wybrani

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Snoop%22%2C+czyli+filmowa+biografia+Snoop+Dogga+ma+nowe+nazwiska.+Wybrano+filmowych+Warrena+G+i+Suge%27a+Knighta-168284
&quot;Snoop&quot;: Filmowi Warren G i Suge Knight wybrani
źródło: Getty Images
autor: L. Cohen
Kolejni ludzie rapu zaludniają filmowe Zachodnie Wybrzeże. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, nadchodząca biografia Snoop Dogga znalazła nowych aktorów, którzy wcielą się w ikony hip-hopu otaczające głównego bohatera. Odtwórcy Warrena G i Suge'a Knighta zostali wybrani do obsady filmu "Snoop". Kto ich zagra?

Nowe nazwiska w biografii Snoop Dogga. Kto zagra ikony hip-hopu?



Wierząc doniesieniom dziennikarzy, Warren G i Suge Knight z całą pewnością pojawią się w biograficznym filmie o Snoop Doggu. W tego pierwszego, autora hitu "Regulate" i współzałożyciela formacji 213, wcieli się Algee Smith ("Detroit", serial "Euforia"). Kontrowersyjnego szefa wytwórni Death Row Records, który po popełnionym morderstwie z 2015 roku trafił do więzienia na 28 lat, zagra z kolei Tre Hale. W ostatnim czasie mogliście oglądać go w serialach "Platoniczna przyjaźń" oraz "Nemezis".

GettyImages-2283666407-2.jpg Getty Images © Robin L Marshall
Algee Smith, ekranowy Warren G


Filmowi Warren G i Suge Knight dołączają do całkiem rozwiniętej hip-hopowej ekipy, która zdążyła zebrać się już na planie "Snoopa". W minionych tygodniach producenci pracowali w pocie czoła nad skomponowaniem panoramy rapu zachodniego wybrzeża. Ekranowym Snoop Doggiem zostanie ogłoszony już wcześniej Jonathan Daviss, który największą sławę zyskał występami w serialu "Outer Banks". Jako Dr. Dre w filmie wystąpi Myles Bullock ("Biali nie potrafią skakać"). W Tupaca Shakura wcieli się Camron Jones (serial "Panic"). Z kolei matką Snoop Dogga zostanie Lauren London ("My i wy").

Poza wymienionymi aktorami, film ma też już przypisanego reżysera. Za kamerą stanie Craig Brewer, twórca rapowego "Pod prąd" i "Nazywam się Dolemite" – filmu o ikonie blaxploitation z Eddiem Murphym w roli głównej. Odpowiada on także za nową wersję scenariusza, pierwotnie napisanego przez Joe Roberta Cole'a, a więc autora tekstu do "Czarnej Pantery". Cole pisał go dla Allena Hughesa ("Księga ocalenia"), który wcześniej był łączony z projektem.

GettyImages-2227805862.jpg Getty Images © Emma McIntyre
Tre Hale, ekranowy Suge Knight


Za produkcję nowego filmu ma odpowiadać Brian Grazer, Sara Ramaker oraz sam Snoop Dogg, którego kreatywny wkład w projekt o samym sobie ma nie ograniczać się jedynie do finansowego wsparcia przedsięwzięcia. Universal, aktywnie działający też przecież w branży muzycznej, planuje swoim filmem wpisać się w popularny trend kina wysokobudżetowego ostatniego czasu. Biografie muzyczne przeżywają bowiem prawdziwy renesans: "Michael", "Kompletnie nieznany" i "Springsteen: Ocal mnie od nicości" wyłącznie potwierdzają, że nie przeoczyły go wielkie studia filmowe. 

Życie i dziedzictwo Snoop Dogga czynią go jedną z bardziej ekscytujących oraz wpływowych ikon kultury popularnej. Spotkaliśmy się ze Snoopem tuż po tym, jak kupił Death Row Records (wytwórnię, dla której nagrywał na początku kariery – przyp. red.). Mieliśmy okazję usłyszeć, jak własnymi słowami opowiada swoją historię. Z pokorą podchodzimy do tego, że możemy stworzyć opowieść o tym niezwykłym artyście – mówiła szefowa Universalu Donna Langley, gdy podjęto decyzję o nakręceniu biografii rapera.

"Pod prąd" – zwiastun filmu


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