Newsy Filmy "Snoop": gwiazda "Breaking Bad" w biografii rapera. Aaron Paul i Giovanni Ribisi dołączają do obsady
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"Snoop": gwiazda "Breaking Bad" w biografii rapera. Aaron Paul i Giovanni Ribisi dołączają do obsady

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Snoop%22%3A+Aaron+Paul+w+biografii+Snoop+Dogga-169594
&quot;Snoop&quot;: gwiazda &quot;Breaking Bad&quot; w biografii rapera. Aaron Paul i Giovanni Ribisi dołączają do obsady
źródło: Getty Images
autor: Tibrina Hobson
Krajobraz filmu "Snoop" stopniowo zaludnia się coraz bardziej. Po kolejnych gwiazdach muzyki, kontrowersyjnych szefach wytwórni i legendarnych postaciach popkultury przełomu millenniów przyszedł czas na casting ludzi zza kulis. Jak donosi dziś portal Deadline, w rolę Jimmy'ego Iovine'a, długoletniego współpracownika Dr. Dre czy Eminema, wcieli się Aaron Paul.

Aaron Paul wystąpi w filmowej biografii Snoop Dogga



Paul zagra Iovine'a z czasów już po zakończeniu jego kariery producenckiej. Dzięki współzałożeniu Interscope Records i dystrybucyjnej umowie z Death Row Records, Iovine był postacią niezwykle wpływową w świcie amerykańskiego hip-hopu. To on wprowadzał gangsta rap z Zachodniego Wybrzeża do rozgłośni radiowych w całym kraju, pomagając rozpowszechnić gatunek w ogólnoświatowym mainstreamie. Obok Aarona Paula angaż w biografii "Snoop" znalazł także Giovanni Ribisi ("Avatar: Ogień i popiół"). W filmie wcieli się w Davida Kennera – cenionego i popularnego prawnika, który pod koniec lat 90. bronił interesów wytwórni Death Row Records.

GettyImages-2290553247.jpg Getty Images © Robin L Marshall


W minionych miesiącach producenci pracowali w pocie czoła nad skomponowaniem panoramy rapu zachodniego wybrzeża. Ekranowym Snoop Doggiem zostanie ogłoszony już wcześniej Jonathan Daviss, który największą sławę zyskał występami w serialu "Outer Banks". Jako Dr. Dre w filmie wystąpi Myles Bullock ("Biali nie potrafią skakać"). W Tupaca Shakura wcieli się Camron Jones (serial "Panic"), a w jego matkę Afeni Cynthia Erivo. Warrena G odtworzy Algee Smith ("Detroit", serial "Euforia"), szefa wytwórni Death Row Records, Suge Knighta, zagra natomiast Tre Hale ("Platoniczna przyjaźń" oraz "Nemezis"). Z kolei matką Snoop Dogga zostanie Lauren London ("My i wy").

Poza wymienionymi aktorami, film ma też już przypisanego reżysera. Za kamerą stanie Craig Brewer, twórca rapowego "Pod prąd" i "Nazywam się Dolemite" – filmu o ikonie blaxploitation z Eddiem Murphym w roli głównej. Odpowiada on także za nową wersję scenariusza, pierwotnie napisanego przez Joe Roberta Cole'a, a więc autora tekstu do "Czarnej Pantery". Cole pisał go dla Allena Hughesa ("Księga ocalenia"), który wcześniej był łączony z projektem.

Za produkcję nowego filmu ma odpowiadać Brian Grazer, Sara Ramaker oraz sam Snoop Dogg, którego kreatywny wkład w projekt o samym sobie ma nie ograniczać się jedynie do finansowego wsparcia przedsięwzięcia. Universal, aktywnie działający też przecież w branży muzycznej, planuje swoim filmem wpisać się w popularny trend kina wysokobudżetowego ostatniego czasu. Biografie muzyczne przeżywają bowiem prawdziwy renesans: "Michael", "Kompletnie nieznany" i "Springsteen: Ocal mnie od nicości" wyłącznie potwierdzają, że nie przeoczyły go wielkie studia filmowe. 

Życie i dziedzictwo Snoop Dogga czynią go jedną z bardziej ekscytujących oraz wpływowych ikon kultury popularnej. Spotkaliśmy się ze Snoopem tuż po tym, jak kupił Death Row Records (wytwórnię, dla której nagrywał na początku kariery – przyp. red.). Mieliśmy okazję usłyszeć, jak własnymi słowami opowiada swoją historię. Z pokorą podchodzimy do tego, że możemy stworzyć opowieść o tym niezwykłym artyście – mówiła szefowa Universalu Donna Langley, gdy podjęto decyzję o nakręceniu biografii rapera.

"Pod prąd" – zwiastun filmu


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