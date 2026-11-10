"Snoop": gwiazda "Breaking Bad" w biografii rapera. Aaron Paul i Giovanni Ribisi dołączają do obsady

Krajobraz filmu "Snoop" stopniowo zaludnia się coraz bardziej. Po kolejnych gwiazdach muzyki, kontrowersyjnych szefach wytwórni i legendarnych postaciach popkultury przełomu millenniów przyszedł czas na casting ludzi zza kulis. Jak donosi dziś portal Deadline, w rolę Jimmy'ego Iovine'a, długoletniego współpracownika Dr. Dre czy Eminema, wcieli się Aaron Paul.
Aaron Paul wystąpi w filmowej biografii Snoop Dogga Paul
zagra Iovine'a
z czasów już po zakończeniu jego kariery producenckiej. Dzięki współzałożeniu Interscope Records i dystrybucyjnej umowie z Death Row Records, Iovine
był postacią niezwykle wpływową w świcie amerykańskiego hip-hopu. To on wprowadzał gangsta rap z Zachodniego Wybrzeża do rozgłośni radiowych w całym kraju, pomagając rozpowszechnić gatunek w ogólnoświatowym mainstreamie. Obok Aarona Paula
angaż w biografii "Snoop"
znalazł także Giovanni Ribisi
("Avatar: Ogień i popiół
"). W filmie wcieli się w Davida Kennera
– cenionego i popularnego prawnika, który pod koniec lat 90. bronił interesów wytwórni Death Row Records.
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W minionych miesiącach producenci pracowali w pocie czoła nad skomponowaniem panoramy rapu zachodniego wybrzeża. Ekranowym Snoop Doggiem
zostanie ogłoszony już wcześniej Jonathan Daviss
, który największą sławę zyskał występami w serialu "Outer Banks
". Jako Dr. Dre
w filmie wystąpi Myles Bullock
("Biali nie potrafią skakać
"). W Tupaca Shakura
wcieli się Camron Jones
(serial "Panic
"), a w jego matkę Afeni
– Cynthia Erivo
. Warrena G
odtworzy Algee Smith
("Detroit
", serial "Euforia
"), szefa wytwórni Death Row Records, Suge Knighta
, zagra natomiast Tre Hale
("Platoniczna przyjaźń
" oraz "Nemezis
"). Z kolei matką Snoop Dogga
zostanie Lauren London
("My i wy
").
Poza wymienionymi aktorami, film ma też już przypisanego reżysera. Za kamerą stanie Craig Brewer
, twórca rapowego "Pod prąd
" i "Nazywam się Dolemite
" – filmu o ikonie blaxploitation z Eddiem Murphym
w roli głównej. Odpowiada on także za nową wersję scenariusza, pierwotnie napisanego przez Joe Roberta Cole'a
, a więc autora tekstu do "Czarnej Pantery
". Cole
pisał go dla Allena Hughesa
("Księga ocalenia
"), który wcześniej był łączony z projektem.
Za produkcję nowego filmu ma odpowiadać Brian Grazer
, Sara Ramaker oraz sam Snoop Dogg
, którego kreatywny wkład w projekt o samym sobie ma nie ograniczać się jedynie do finansowego wsparcia przedsięwzięcia. Universal, aktywnie działający też przecież w branży muzycznej, planuje swoim filmem wpisać się w popularny trend kina wysokobudżetowego ostatniego czasu. Biografie muzyczne przeżywają bowiem prawdziwy renesans: "Michael
", "Kompletnie nieznany
" i "Springsteen: Ocal mnie od nicości
" wyłącznie potwierdzają, że nie przeoczyły go wielkie studia filmowe. Życie i dziedzictwo Snoop Dogga czynią go jedną z bardziej ekscytujących oraz wpływowych ikon kultury popularnej. Spotkaliśmy się ze Snoopem tuż po tym, jak kupił Death Row Records (wytwórnię, dla której nagrywał na początku kariery – przyp. red.). Mieliśmy okazję usłyszeć, jak własnymi słowami opowiada swoją historię. Z pokorą podchodzimy do tego, że możemy stworzyć opowieść o tym niezwykłym artyście
– mówiła szefowa Universalu Donna Langley
, gdy podjęto decyzję o nakręceniu biografii rapera.
"Pod prąd" – zwiastun filmu