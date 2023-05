Strajk mu niestraszny. Tim Burton szykuje "Sok z żuka 2" na przyszły rok!

Strajk nie przeszkodził ekipie "Soku z żuka 2". Zdjęcia ruszają już dziś

Długa droga do kontynuacji "Soku z żuka"

Zwiastun filmu "Sok z żuka"

Trwający drugi tydzień strajk scenarzystów nie sparaliżował produkcji, do której zdjęcia startują dziś w Wielkiej Brytanii.W obsadzie jest również inna gwiazda oryginalnego Winona Ryder . Jej córkę zagra jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia Jenna Ortega . W obsadzie jest także Justin Theroux ). W jego przypadku nie ujawniono jednak, kogo gra.Oryginał z 1988 roku opowiadał o młodym małżeństwie, które zginęło, ale pozostało uwięzione w swoim domu jako duchy. Dom, niestety, został sprzedany, zaś nowi właściciele panoszą się w nim, dokonując zmian, które małżonków są mocno nie w smak. Duchy decydują się przywołać obleśnego, natrętnego i irytującego Beetlejuice'a , który pozbędzie się niechcianych mieszkańców.Najbliżej realizacji projekt był w latach 2013-15. Jesienią 2013 roku dowiedzieliśmy się, że Tim Burton nakręci film, a Michael Keaton powróci w tytułowej roli. W 2015 roku do obsady dołączyła Winona Ryder , a zdjęcia miały rzekomo rozpocząć się w ciągu kilku miesięcy.W 2016 roku Tim Burton zaprzeczył jednak, by był zainteresowany realizacją filmu. Przed trzema laty dostaliśmy z kolei informację, że Warner Bros. nie rezygnuje z projektu i zatrudnia kolejnego scenarzystę. Plotki o projekcie powróciły jeszcze w 2021 roku, ale na nich się skończyło.Teraz wydaje się prawie pewne, że film powstanie.