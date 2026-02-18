"Sonic" znalazł swoją Amy Rose. To gwiazda "Dobrego miejsca"

Aż trzy pełne filmy jeż Sonic musiał czekać, by jakaś jeżynka spojrzała na niego przyjaznym okiem. W końcu jednak się uda – jak donosi portal Variety, Amy Rose znalazła już swoją głosową odtwórczynię. W rolę różowej pomagierki Sonica wcieli się znana z serialu "Dobre miejsce" Kristen Bell. Getty Images © Savion Washington
Kristen Bell wystąpi w czwartym "Sonicu"
Seria o Sonicu przyzwyczaiła nas, że w każdym kolejnym sequelu na ekranie pojawi się inna ikoniczna postać z serii, zawsze obdarzana wyjątkowo gwiazdorskim głosem. W filmie "Sonic 2
" tym wzbogaceniem obsady okazał się Knuckles, w którego wcielił się Idris Elba
. W przypadku trzeciego "Sonica
" fani mieli z kolei okazję usłyszeć Keanu Reevesa
, który głosowo odegrał Shadowa. W scenie po napisach tej samej części twórcy zasygnalizowali, że w "Sonicu 4
" na ekranie pojawi się Amy Rose. Dopiero dziś jednak ujawniono, czyim głosem przemówi w oryginalnym dubbingu produkcji.
O zaangażowaniu Kristen Bell
do roli Amy Rose poinformował odtwórca głównej roli Ben Schwartz
za pomocą swojego konta na Instagramie. Oryginalny post z tą zapowiedzią możecie zobaczyć poniżej.
MAMY NASZĄ AMY ROSE!!! I nie mógłbym być z tego powodu bardziej podekscytowany!!! Proszę, przywitajcie ciepło niesamowitą Kristen Bell w rodzinie "Sonica"!!!
– możemy przeczytać w opisie zdjęcia.
Dla samej Kristen Bell
zbudowanie głosowo postaci animowanej nie będzie w żadnej mierze nowością. Aktorka od lat regularnie pracuje dubbingowo w serialu oraz filmie pełnometrażowym. Jej najbardziej znaną kreacją pozostaje rola Anny
w Disneyowskiej "Krainie lodu
", ale amerykańscy widzowie mogli ją usłyszeć także w "Zwierzogrodzie
" czy produkcji "Młodzi Tytani: Akcja! Film
".
Sonic powróci do kin za dwa lata
Paramount ogłosił datę premiery po tym, jak "Sonic 3. Szybki jak błyskawica
" stał się najbardziej kasową częścią cyklu. Film zarobił na świecie ponad 420 milionów dolarów. Część druga zgarnęła 405 milionów dolarów, a pierwsza w pandemicznym roku 2020 – 302,5 mln dolarów.
Paramount podał również, że dzięki premierze filmu "Sonic 3. Szybki jak błyskawica
" wzrosło zainteresowanie poprzednimi filmami. Od momentu premiery trójki na wypożyczaniu i kupnie poprzednich filmów studio zarobiło ponad 180 milionów dolarów.
O czwartej części na chwilę obecną wiemy bardzo niewiele. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 19 marca 2027 roku. Za kamerą filmu po raz kolejny stanie Jeff Fowler
, reżyser każdej dotychczasowej części serii.
"Sonic 3: Szybki jak błyskawica" – zwiastun filmu