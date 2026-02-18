Newsy Filmy "Sonic" znalazł swoją Amy Rose. To gwiazda "Dobrego miejsca"
Filmy

"Sonic" znalazł swoją Amy Rose. To gwiazda "Dobrego miejsca"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Sonic+4%22%3A+Amy+Rose+wybrana+Zagra+j%C4%85%C2%A0Kristen+Bell-165258
&quot;Sonic&quot; znalazł swoją Amy Rose. To gwiazda &quot;Dobrego miejsca&quot;
źródło: Materiały prasowe
Aż trzy pełne filmy jeż Sonic musiał czekać, by jakaś jeżynka spojrzała na niego przyjaznym okiem. W końcu jednak się uda – jak donosi portal Variety, Amy Rose znalazła już swoją głosową odtwórczynię. W rolę różowej pomagierki Sonica wcieli się znana z serialu "Dobre miejsce" Kristen Bell.

GettyImages-2254665958.jpg Getty Images © Savion Washington


Kristen Bell wystąpi w czwartym "Sonicu"



Seria o Sonicu przyzwyczaiła nas, że w każdym kolejnym sequelu na ekranie pojawi się inna ikoniczna postać z serii, zawsze obdarzana wyjątkowo gwiazdorskim głosem. W filmie "Sonic 2" tym wzbogaceniem obsady okazał się Knuckles, w którego wcielił się Idris Elba. W przypadku trzeciego "Sonica" fani mieli z kolei okazję usłyszeć Keanu Reevesa, który głosowo odegrał Shadowa. W scenie po napisach tej samej części twórcy zasygnalizowali, że w "Sonicu 4" na ekranie pojawi się Amy Rose. Dopiero dziś jednak ujawniono, czyim głosem przemówi w oryginalnym dubbingu produkcji.

O zaangażowaniu Kristen Bell do roli Amy Rose poinformował odtwórca głównej roli Ben Schwartz za pomocą swojego konta na Instagramie. Oryginalny post z tą zapowiedzią możecie zobaczyć poniżej.


MAMY NASZĄ AMY ROSE!!! I nie mógłbym być z tego powodu bardziej podekscytowany!!! Proszę, przywitajcie ciepło niesamowitą Kristen Bell w rodzinie "Sonica"!!! – możemy przeczytać w opisie zdjęcia.

Dla samej Kristen Bell zbudowanie głosowo postaci animowanej nie będzie w żadnej mierze nowością. Aktorka od lat regularnie pracuje dubbingowo w serialu oraz filmie pełnometrażowym. Jej najbardziej znaną kreacją pozostaje rola Anny w Disneyowskiej "Krainie lodu", ale amerykańscy widzowie mogli ją usłyszeć także w "Zwierzogrodzie" czy produkcji "Młodzi Tytani: Akcja! Film".

Sonic powróci do kin za dwa lata



Paramount ogłosił datę premiery po tym, jak "Sonic 3. Szybki jak błyskawica" stał się najbardziej kasową częścią cyklu. Film zarobił na świecie ponad 420 milionów dolarów. Część druga zgarnęła 405 milionów dolarów, a pierwsza w pandemicznym roku 2020 – 302,5 mln dolarów.

Paramount podał również, że dzięki premierze filmu "Sonic 3. Szybki jak błyskawica" wzrosło zainteresowanie poprzednimi filmami. Od momentu premiery trójki na wypożyczaniu i kupnie poprzednich filmów studio zarobiło ponad 180 milionów dolarów.

O czwartej części na chwilę obecną wiemy bardzo niewiele. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 19 marca 2027 roku. Za kamerą filmu po raz kolejny stanie Jeff Fowler, reżyser każdej dotychczasowej części serii.

"Sonic 3: Szybki jak błyskawica" – zwiastun filmu



Powiązane artykuły Sonic 2: Szybki jak błyskawica

Zobacz wszystkie artykuły

Sonic: Szybki jak błyskawica  (2020)

 Sonic: Szybki jak błyskawica

Sonic 3: Szybki jak błyskawica  (2024)

 Sonic 3: Szybki jak błyskawica

Sonic the Hedgehog 4  (2027)

 Sonic the Hedgehog 4

Sonic 2: Szybki jak błyskawica  (2022)

 Sonic 2: Szybki jak błyskawica

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

"Mumia: Film Lee Cronina": tak wygląda zwiastun starożytnego opętania

17 komentarzy
Filmy

Nie żyje Tom Noonan. "Czerwony smok" miał 74 lata

14 komentarzy
Filmy

Filmy dla widzów czy dla krytyków? Margot Robbie wybrała

10 komentarzy
Filmy

Sequel "28 lat później" już w streamingu w USA. Co dalej z trzecią częścią?

17 komentarzy
Filmy

Chris Hemsworth ma nowy pomysł na postać Thora?

26 komentarzy
Seriale

Z serialu "Słoneczny patrol" do serialu "Baywatch"

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Gwiazdy podpisują list otwarty krytykujący festiwal filmowy w Berlinie

27 komentarzy