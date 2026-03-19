Nadciąga Sonic! Zobacz teaser 4. części

Choć do premiery czwartej odsłony przygód jeża Sonica zostało jeszcze sporo czasu, studio już teraz zaprezentowało pierwszy teaser. Możecie go zobaczyć poniżej.
Sonic powraca! Zobacz teaser filmu "Sonic the Hedgehog 4"
Czwarta część przygód Sonica
trafi na ekrany dokładnie za rok – 19 marca 2027 roku. Wiadomo, że poza Benem Schwartzem
, który ponownie użyczy głosu tytułowemu jeżowi, do swoich ról powrócą też Idris Elba
(Knuckles), Keanu Reeves
(Shadow) oraz Jim Carrey
(Doktor Robotnik). Zobaczcie ich bohaterów w pierwszym teaserze:
Sonic to niebieski antropomorficzny jeż, który potrafi rozwijać prędkość ponaddźwiękową. Po raz pierwszy spotkaliśmy go w 1991 roku w wydanej przez firmę Sega grze zatytułowanej "Sonic the Hedgehog
". Doczekała się ona licznych sequeli. W 2020 roku bohater wkroczył do kin – w filmie "Sonic: Szybki jak błyskawica
". Do tej pory na ekrany trafiły trzy części jego przygód.
Jeż Shadow w filmie "Sonic 3: Szybki jak błyskawica"
Ben Schwartz – skąd go znamy?Ben Schwartz
, który użycza głosu Sonicowi
, znany jest przede wszystkim z ról komediowych. Mogliśmy go oglądać w takich produkcjach jak "Wszyscy mają się dobrze
", "Policja zastępcza
", "Wywiad ze słońcem narodu
", czy serialach "Parks and Recreation
", "Siły Kosmiczne
", "The Afterparty
".
O czym opowiadał "Sonic 3: Szybki jak błyskawica"?
Kiedy pojawia się nowy, potężny wróg, Sonic, Tails i Knuckles ponownie łączą siły. Ich przeciwnikiem okazuje się tajemniczy jeż Shadow, posiadający moce i siłę, jakich świat jeszcze nie widział. Mając wyjątkowe zdolności, członkowie drużyny Sonica muszą zrobić wszystko, aby ocalić świat przed złem.