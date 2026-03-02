Gotowi na Amy Rose w akcji? Ruszyły zdjęcia do czwartego "Sonica"

Reżyser Jeff Fowler ogłosił w mediach społecznościowych, że ruszyły zdjęcia do czwartej części serii rozpoczętej w 2020 roku filmem "Sonic: Szybki jak błyskawica". Twórca, który stał za kamerą wszystkich dotychczasowych filmowych adaptacji popularnej gry, opublikował fotografię, na której trzyma młot kojarzony z postacią Amy Rose. Napis pod obrazkiem głosi "Ready 4 Action".
Kolejna część popularnego cyklu
W zeszłym miesiącu ujawniono, że głosu różowej jeżycy użyczy Kristen Bell
, mająca już doświadczenie w dubbingu - to jej głosem przemawia Anna z animacji "Kraina lodu
". Czwarta odsłona serii powstającej dla Paramount Pictures ma trafić do kin 19 marca 2027 roku.
Studio zapowiedziało już także kolejny film z tego świata, którego premiera planowana jest na końcówkę 2028 roku. Nie ma on jeszcze tytułu.
Głosu tytułowemu bohaterowi w oryginale użycza Ben Schwartz
, a w obsadzie głosowej pojawiali się również Idris Elba
czy Keanu Reeves
. Z kolei przed kamerą wystąpili m.in. Jim Carrey
, James Marsden
oraz Tika Sumpter
. Poprzednia odsłona, "Sonic 3: Szybki jak błyskawica" zadebiutowała w 2024 roku i przyniosła ponad 490 milionów dolarów wpływów na całym świecie.
Jednym ze szczególnie komentowanych elementów filmu była podwójna rola Carreya
, który wcielił się zarówno w doktora Robotnika, jak i jego dziadka. Seria doczekała się także serialowego spin-offu "Knuckles
" na platformie Paramount+.
Na ten moment nie wiadomo, o czym dokładnie opowie czwarta część. Można się spodziewać, że w filmie pojawi się także Metal Sonic, który - tak jak Amy Rose - obecny był w dodatkowej scenie z trzeciej odsłony. W styczniu 2025 roku Jim Carrey
wyrażał zainteresowanie powrotem, jeśli przekona go scenariusz. Aktualnie aktor jest na językach po swoim wystąpieniu na gali rozdania Cezarów
, które zaowocowało powstaniem teorii, że na uroczystości tak naprawdę był obecny jego sobowtór.
"Sonic 3: Szybki jak błyskawica" - zwiastun