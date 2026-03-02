Newsy Filmy Gotowi na Amy Rose w akcji? Ruszyły zdjęcia do czwartego "Sonica"
Gotowi na Amy Rose w akcji? Ruszyły zdjęcia do czwartego "Sonica"

Reżyser Jeff Fowler ogłosił w mediach społecznościowych, że ruszyły zdjęcia do czwartej części serii rozpoczętej w 2020 roku filmem "Sonic: Szybki jak błyskawica". Twórca, który stał za kamerą wszystkich dotychczasowych filmowych adaptacji popularnej gry, opublikował fotografię, na której trzyma młot kojarzony z postacią Amy Rose. Napis pod obrazkiem głosi "Ready 4 Action".

W zeszłym miesiącu ujawniono, że głosu różowej jeżycy użyczy Kristen Bell, mająca już doświadczenie w dubbingu - to jej głosem przemawia Anna z animacji "Kraina lodu". 

Czwarta odsłona serii powstającej dla Paramount Pictures ma trafić do kin 19 marca 2027 roku. Studio zapowiedziało już także kolejny film z tego świata, którego premiera planowana jest na końcówkę 2028 roku. Nie ma on jeszcze tytułu.

Głosu tytułowemu bohaterowi w oryginale użycza Ben Schwartz, a w obsadzie głosowej pojawiali się również Idris Elba czy Keanu Reeves. Z kolei przed kamerą wystąpili m.in. Jim Carrey, James Marsden oraz Tika SumpterPoprzednia odsłona, "Sonic 3: Szybki jak błyskawica" zadebiutowała w 2024 roku i przyniosła ponad 490 milionów dolarów wpływów na całym świecie. Jednym ze szczególnie komentowanych elementów filmu była podwójna rola Carreya, który wcielił się zarówno w doktora Robotnika, jak i jego dziadka. Seria doczekała się także serialowego spin-offu "Knuckles" na platformie Paramount+.

Na ten moment nie wiadomo, o czym dokładnie opowie czwarta część. Można się spodziewać, że w filmie pojawi się także Metal Sonic, który - tak jak Amy Rose - obecny był w dodatkowej scenie z trzeciej odsłony. W styczniu 2025 roku Jim Carrey wyrażał zainteresowanie powrotem, jeśli przekona go scenariusz. Aktualnie aktor jest na językach po swoim wystąpieniu na gali rozdania Cezarów, które zaowocowało powstaniem teorii, że na uroczystości tak naprawdę był obecny jego sobowtór. 

"Sonic 3: Szybki jak błyskawica" - zwiastun



