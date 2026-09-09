"South Park" zmienia nazwę na "South America". Twórcy kpią z Donalda Trumpa

Twórcy "Miasteczka South Park" postanowili zmienić nazwę serialu przed premierą jego 29. sezonu. Trey Parker i Matt Stone ogłosili, że ich animacja będzie teraz nosić tytuł "South America". Oczywiście jest to żart wymierzony w prezydenta Donalda Trumpa.
Twórcy "South Park" żartują z Trumpa
W komunikacie prasowym twórcy stwierdzili: Zainspirowani odwagą i patriotyzmem Apple’a i Google’a zmieniamy nazwę "South Park" na SOUTH AMERICA
. Nie zabrakło też żartu z Paramountu, który określili mianem "Skydance Capitulation" (nawiązując do fuzji, która została sfinalizowana w zeszłym roku).
Twórcy opublikowali również nową grafikę promującą 29. sezon, na której pojawia się zmieniona nazwa. Na razie nie wiadomo, czy "South America" będzie nazwą używaną na przestrzeni całego sezonu.
Komunikat sugeruje, że "South Park
" nadal będzie mocno komentował działania administracji Trumpa
. Żart z nazwą nawiązuje do jego pomysłów dotyczących zmieniania nazw geograficznych tak, by pojawiało się w nich słowo "America". Trump
chce między innymi, aby Zatoka Meksykańska była określana jako Zatoka Amerykańska, a Jezioro Ontario jako Jezioro Ameryka. W poniedziałek zasugerował również zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Do zmian na swoich mapach dostosowały się Apple i Google, za co spotkała je krytyka.
Kilka dni temu "Miasteczko South Park
" zdobyło nagrodę Emmy
za najlepszy program animowany. Było to pierwsze zwycięstwo produkcji w tej kategorii od 2013 roku. Nowy sezon zadebiutuje 16 września.
"Miasteczko South Park" - zwiastun filmu z 1999 roku