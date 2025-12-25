Newsy Filmy Inne "Spider-Man" (2002): Rola Mary Jane miała trafić do...
Trudno wyobrazić sobie w "Spider-Manie" Sama Raimiego inny duet niż Tobey Maguire i Kirsten Dunst. Okazuje się jednak, że do roli Mary Jane typowana była inna aktorka.

Dlaczego Kate Hudson odrzuciła rolę w "Spider-Manie"?


Kate Hudson ujawniła, że była brana pod uwagę do roli Mary Jane w "Spider-Manie", ale odrzuciła propozycję. Aktorka przyznała, że zdarza jej się zastanawiać, jak wyglądałaby praca na planie superbohaterskiego widowiska, ale ostatecznie nie żałuje swojej decyzji. 

GettyImages-2252641906.jpg Getty Images © Bravo

W tym samym czasie pracowałam przy filmie "Cena honoru". Poznałam tam Heatha Ledgera, który stał się moim dobrym przyjacielem, i doświadczyłam czegoś wyjątkowego, co w innych okolicznościach nigdy by się nie wydarzyło. Więc jest taka część mnie, która mówi: "W życiu nic nie dzieje się bez przyczyny". I jestem za to wdzięczna – powiedziała. 

Najważniejsze role Kate Hudson

 
Kate Hudson to amerykańska aktorka. Występ w dramacie "U progu sławy" przyniósł jej Złoty Glob i nominację do Oscara. W jej filmografii znajdziemy liczne komedie: "Jak stracić chłopaka w 10 dni", "Mama na obcasach", "Dziewczyna mojego kumpla", "Ślubne wojny", "Nie wszystko złoto, co się świeci", "Pożyczony narzeczony", "Odrobina nieba" czy "Dzień Matki". Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć w zrealizowanych dla Netfliksa projektach: "Glass Onion", czyli sequelu "Na noże", oraz serialu "Rozgrywająca". 

Zobacz zwiastun "Song Sung Blue"


Już jutro na ekrany polskich kin trafi dramat muzyczny "Song Sung Blue", w którym Kate Hudson partneruje Hugh Jackmanowi. Zobaczcie zwiastun: 


