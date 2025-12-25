"Spider-Man" (2002): Rola Mary Jane miała trafić do...

Trudno wyobrazić sobie w "Spider-Manie" Sama Raimiego inny duet niż Tobey Maguire i Kirsten Dunst. Okazuje się jednak, że do roli Mary Jane typowana była inna aktorka.
Dlaczego Kate Hudson odrzuciła rolę w "Spider-Manie"?Kate Hudson
ujawniła, że była brana pod uwagę do roli Mary Jane
w "Spider-Manie
", ale odrzuciła propozycję. Aktorka przyznała, że zdarza jej się zastanawiać, jak wyglądałaby praca na planie superbohaterskiego widowiska, ale ostatecznie nie żałuje swojej decyzji.
W tym samym czasie pracowałam przy filmie "Cena honoru". Poznałam tam Heatha Ledgera, który stał się moim dobrym przyjacielem, i doświadczyłam czegoś wyjątkowego, co w innych okolicznościach nigdy by się nie wydarzyło. Więc jest taka część mnie, która mówi: "W życiu nic nie dzieje się bez przyczyny". I jestem za to wdzięczna Getty Images © Bravo
– powiedziała.
Najważniejsze role Kate Hudson Kate Hudson
to amerykańska aktorka. Występ w dramacie "U progu sławy
" przyniósł jej Złoty Glob i nominację do Oscara. W jej filmografii znajdziemy liczne komedie: "Jak stracić chłopaka w 10 dni
", "Mama na obcasach
", "Dziewczyna mojego kumpla
", "Ślubne wojny
", "Nie wszystko złoto, co się świeci
", "Pożyczony narzeczony
", "Odrobina nieba
" czy "Dzień Matki
". Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć w zrealizowanych dla Netfliksa projektach: "Glass Onion
", czyli sequelu "Na noże
", oraz serialu "Rozgrywająca
".
Zobacz zwiastun "Song Sung Blue"
Już jutro na ekrany polskich kin trafi dramat muzyczny "Song Sung Blue
", w którym Kate Hudson
partneruje Hugh Jackmanowi
. Zobaczcie zwiastun: