"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse". Nowe zdjęcia z nadchodzącego widowiska

Wszyscy ci, którzy czekają na "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" przechodzą prawdziwy test cierpliwości. Z pewnością ucieszy ich więc fakt, że podczas branżowej imprezy CinemaCon zaprezentowano pierwsze materiały z nadchodzącego widowiska.
"Beyond the Spider-Verse" to bezpośrednia kontynuacja
Na scenie pojawili się twórcy filmu - Phil Lord
i Chris Miller
- wraz z reżyserami Justinem K. Thompsonem
i Bobem Persichettim
. Miller
zapowiedział, że będzie to "najbardziej emocjonalny film z serii", a Lord
określił go jako "najbardziej spektakularny".
Fabuła podejmie wątki z filmu "Spider-Man: Poprzez multiwersum
" i rozpocznie się dokładnie tam, gdzie zakończyła się poprzednia część - z Milesem uwięzionym w alternatywnym wymiarze.
Z relacji obecnych wynika, że w zaprezentowanych widzom scenach pokazano interakcje Milesów z dwóch uniwersów (jak wiemy z poprzedniej części, jeden z nich jest Prowlerem). Obaj są zdezorientowani sytuacją, a ich spotkanie szybko przeradza się w sprzeczkę o sposób wymawiania nazwiska. Ostatecznie główny Miles
wykorzystuje swoje moce elektryczne, by się uwolnić.
W materiale pokazano także fragmenty z różnych części filmu, prezentujące szeroką gamę stylów animacji oraz kolejne zmagania bohatera - zarówno z przeciwnikami, jak i z własnymi emocjami.
Seria rozpoczęła się od "Spider-Mana Uniwersum
", które zdobyło Oscara
za najlepszy film animowany. Kontynuacja z 2023 roku zarobiła ponad 690 milionów dolarów na świecie.
Głosów głównym bohaterom ponownie użyczą Shameik Moore
(jako Miles
) oraz Hailee Steinfeld
(jako Gwen Stacy
). Premierę zaplanowano na 18 czerwca 2027 roku.
