"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse". Nowe zdjęcia z nadchodzącego widowiska

The Hollywood Reporter / autor: /
Wszyscy ci, którzy czekają na "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" przechodzą prawdziwy test cierpliwości. Z pewnością ucieszy ich więc fakt, że podczas branżowej imprezy CinemaCon zaprezentowano pierwsze materiały z nadchodzącego widowiska. 

Na scenie pojawili się twórcy filmu - Phil Lord i Chris Miller - wraz z reżyserami Justinem K. Thompsonem i Bobem Persichettim. Miller zapowiedział, że będzie to "najbardziej emocjonalny film z serii", a Lord określił go jako "najbardziej spektakularny".

Fabuła podejmie wątki z filmu "Spider-Man: Poprzez multiwersum" i rozpocznie się dokładnie tam, gdzie zakończyła się poprzednia część - z Milesem uwięzionym w alternatywnym wymiarze.

Z relacji obecnych wynika, że w zaprezentowanych widzom scenach pokazano interakcje Milesów z dwóch uniwersów (jak wiemy z poprzedniej części, jeden z nich jest Prowlerem). Obaj są zdezorientowani sytuacją, a ich spotkanie szybko przeradza się w sprzeczkę o sposób wymawiania nazwiska. Ostatecznie główny Miles wykorzystuje swoje moce elektryczne, by się uwolnić.


W materiale pokazano także fragmenty z różnych części filmu, prezentujące szeroką gamę stylów animacji oraz kolejne zmagania bohatera - zarówno z przeciwnikami, jak i z własnymi emocjami.

Seria rozpoczęła się od "Spider-Mana Uniwersum", które zdobyło Oscara za najlepszy film animowany. Kontynuacja z 2023 roku zarobiła ponad 690 milionów dolarów na świecie.



Głosów głównym bohaterom ponownie użyczą Shameik Moore (jako Miles) oraz Hailee Steinfeld (jako Gwen Stacy). Premierę zaplanowano na 18 czerwca 2027 roku. 

