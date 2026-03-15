"Spider-Man: Całkiem nowy dzień", ale stary sposób dystrybucji. Widowisko będzie pokazywane tylko w kinach przez 60 dni
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień", ale stary sposób dystrybucji. Widowisko będzie pokazywane tylko w kinach przez 60 dni

&quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot;, ale stary sposób dystrybucji. Widowisko będzie pokazywane tylko w kinach przez 60 dni
Filmy powinno oglądać się przede wszystkim w kinie – muszą uważać osoby odpowiedzialne za dystrybucję nowego "Spider-Mana". Jak donosi portal Nexus Point News, nadchodząca część przygód Człowieka-Pająka zawiśnie wyłącznie na kinowych afiszach przez okres przynajmniej 60 dni. Minimum dwa miesiące okienka kinowego mają zagwarantować filmowi odpowiedni zarobek z biletów zanim produkcja nieśmiało zawędruje na streaming oraz serwisy VOD.



"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" tylko w kinach przez dwa pierwsze miesiące



Informacją podzielił się dziś portal Nexus Point News, zaznaczając ekskluzywność podanej przez siebie nowiny. Dziennikarze donoszą też, że choć Człowiek-Pająk będzie bujał się po salach kinowych przynajmniej przez 60 dni, może nie udać mu się dotrzeć na przeznaczone do widowiskowej rozrywki ekrany IMAX. Wszystko przez to, że raptem dwa tygodnie wcześniej, 17 lipca, premierę będzie miała "Odyseja" Christophera Nolana. Adaptacja legendarnego eposu Homera ma otrzymać aż trzytygodniową wyłączność na ekrany IMAX. W tej chwili nie jest jasne, czy "Spider-Man" będzie chciał się na nie wdrapać już po upływie tego czasu.

Jeśli chodzi o fabułę widowiska, jakiś czas temu donosiliśmy, że pierwsze szczegóły dotyczące scenariusza filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pojawiły się na stronie wydawnictwa Penguin Random House w opisie towarzyszącej premierze książki "Spider-Man: Brand New Day - The Art of the Movie", która ukaże się w sierpniu. Czytamy tam, co następuje:

Cztery lata minęły odkąd ostatnio spotkaliśmy się z naszym przyjaznym bohaterem z sąsiedztwa. Nie ma już Petera Parkera, ale Spider-Man jest u szczytu formy, dbając o bezpieczeństwo Nowego Jorku. Sprawy toczą się po myśli anonimowego bohatera, póki nietypowa seria zbrodni nie wciąga go w pajęczynę największej tajemnicy, z jaką miał kiedykolwiek do czynienia. Żeby stawić czoła wyzwaniu, Spider-Man musi nie tylko przygotować się fizycznie i mentalnie. Musi też być gotowy stawić czoła reperkusjom swojej przeszłości!

Dzięki grafice, która wyciekła, dowiedzieliśmy się również, że Spider-Man będzie musiał stawić czoła nie tylko Scorpionowi (o którego udziale w filmie już wiedzieliśmy), ale też takim czarnym charakterom jak Tarantula i Boomerang

     

Kogo zobaczymy w widowisku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?



O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda na planie pojawią się ponownie także Zendaya i Jacob Batalon. Wiemy również, że Mark Ruffalo pojawi się jako Hulk, Jon Bernthal jako Punisher i Michael Mando jako Scorpion. W obsadzie są również Sadie Sink i Liza Colon-Zayas.

Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Destin Daniel Cretton. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna i Erik Sommers. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.

