"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Jest już... kawałek zwiastuna

Tom Holland ogłosił na Instagramie, że jutro zadebiutuje pierwszy zwiastun widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Zanim to jednak nastąpi, w sieci pojawią się fragmenty trailera, które będą rozesłane w mediach społecznościowych do wybranych fanów. W sieci zaczęły pojawiać się już kolejne części.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zwiastun debiutuje w cześciach Pierwszy kadr ze zwiastuna filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pokazuje Człowieka-Pająka śmigającego między budynkami z jakimś mężczyzną pod pachą.
Fani komiksów Marvela rozpoznają w tym obrazku nawiązanie do okładki komiksu "Amazing Fantasy" #15 z 1962 roku, w którym zadebiutował Spider-Man.
Kogo zobaczymy w widowisku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?
O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda
na planie pojawią się ponownie także Zendaya
i Jacob Batalon
. Wiemy również, że Mark Ruffalo
pojawi się jako Hulk
, Jon Bernthal
jako Punisher
i Michael Mando
jako Scorpion
. W obsadzie są również Sadie Sink
i Liza Colon-Zayas
.
Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" Destin Daniel Cretton
. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna
i Erik Sommers
. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.
