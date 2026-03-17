"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Jest już... kawałek zwiastuna

Tom Holland ogłosił na Instagramie, że jutro zadebiutuje pierwszy zwiastun widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Zanim to jednak nastąpi, w sieci pojawią się fragmenty trailera, które będą rozesłane w mediach społecznościowych do wybranych fanów. W sieci zaczęły pojawiać się już kolejne części.
     

 "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zwiastun debiutuje w częściach



Pierwszy kadr ze zwiastuna filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pokazuje Człowieka-Pająka śmigającego między budynkami z jakimś mężczyzną pod pachą. Fani komiksów Marvela rozpoznają w tym obrazku nawiązanie do okładki komiksu "Amazing Fantasy" #15 z 1962 roku, w którym zadebiutował Spider-Man.

Zobaczcie zapowiedź zwiastuna w wykonaniu Toma Hollanda:


A tutaj – pierwsze fragmenty zwiastuna:


Kogo zobaczymy w widowisku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?



O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda na planie pojawią się ponownie także Zendaya i Jacob Batalon. Wiemy również, że Mark Ruffalo pojawi się jako Hulk, Jon Bernthal jako Punisher i Michael Mando jako Scorpion. W obsadzie są również Sadie Sink i Liza Colon-Zayas.

Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Destin Daniel Cretton. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna i Erik Sommers. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – teaser



