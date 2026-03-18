"Spider-Man": Całkiem nowy dzień, całkiem nowy (i pełny) zwiastun

Przyjazny Pajączek z sąsiedztwa powraca! Po kilku fragmentach zaprezentowanych przez Sony i Toma Hollanda wczoraj (znajdziecie je TUTAJ) przyszedł czas na pierwszy pełny zwiastun widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" trafi na ekrany 31 lipca tego roku. Do tytułowej roli powróci Tom Holland, któremu partnerować będą m.in. Zendaya (jako MJ), Mark Ruffalo jako Bruce Banner i Jon Bernthal jako Punisher. Zobaczcie ich w pierwszym pełnym zwiastunie, który dziś został udostępniony w całości:



Akcja toczy się cztery lata po wydarzeniach przedstawionych w "Bez drogi do domu". Peter Parker, który jako Spider-Man anonimowo czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Nowego Jorku, dobrowolnie wymazał się z pamięci najbliższych. Wkrótce w jego ciele zaczynają zachodzić zaskakujące (i potencjalnie śmiertelne) mutacje. Bohater zwraca się o pomoc do profesora Bruce'a Bannera. Jednocześnie wciąż musi walczyć ze złem.

Na krześle reżysera zasiadł Destin Daniel Cretton. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna i Erik Sommers. W pozostałych rolach m.in. Michael Mando, Jacob Batalon i Sadie Sink.

Sierpień 2025. Tom Holland w Glasgow na planie filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

Filmy o Spider-Manie w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach, których bohaterem jest Spider-Man: "Bez drogi do domu" oraz animacji "Poprzez multiwersum": 


 

