"Spider-Man": Całkiem nowy dzień, całkiem nowy (i pełny) zwiastun

Przyjazny Pajączek z sąsiedztwa powraca! Po kilku fragmentach zaprezentowanych przez Sony i Toma Hollanda wczoraj (znajdziecie je TUTAJ) przyszedł czas na pierwszy pełny zwiastun widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".
Zobacz zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" trafi na ekrany 31 lipca tego roku. Do tytułowej roli powróci Tom Holland
, któremu partnerować będą m.in. Zendaya
(jako MJ
), Mark Ruffalo
jako Bruce Banner
i Jon Bernthal
jako Punisher
. Zobaczcie ich w pierwszym pełnym zwiastunie, który dziś został udostępniony w całości:
Akcja toczy się cztery lata po wydarzeniach przedstawionych w "Bez drogi do domu
". Peter Parker
, który jako Spider-Man
anonimowo czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Nowego Jorku, dobrowolnie wymazał się z pamięci najbliższych. Wkrótce w jego ciele zaczynają zachodzić zaskakujące (i potencjalnie śmiertelne) mutacje. Bohater zwraca się o pomoc do profesora Bruce'a Bannera
. Jednocześnie wciąż musi walczyć ze złem.
Na krześle reżysera zasiadł Destin Daniel Cretton
. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna
i Erik Sommers
. W pozostałych rolach m.in. Michael Mando
, Jacob Batalon
i Sadie Sink
.
Sierpień 2025. Tom Holland w Glasgow na planie filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
