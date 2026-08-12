Rosario Dawson zdradza, że wycięto ją z nowego "Spider-Mana". Miała powrócić jako Claire Temple

W filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" debiut na wielkim ekranie zaliczył Punisher Jona Bernthala, do tej pory kojarzony przede wszystkim z serialami Marvela. Okazuje się, że w ostatecznym montażu wycięto scenę z inną postacią znaną widzom z produkcji tworzonych niegdyś dla Netfliksa - chodzi o Claire Temple, w którą wcielała się Rosario Dawson.
Claire Temple mogła spotkać Spider-Mana Dawson
opowiedziała o sytuacji podczas panelu poświęconego "Daredevilowi
" na konwencie GalaxyCon w Karolinie Północnej. Zapytana, z którym superbohaterem z MCU najbardziej chciałaby zobaczyć swoją bohaterkę, odpowiedziała: Mogłabym powiedzieć, że ze Spider-Manem. Nawet nakręciłam scenę w nowym filmie o Spider-Manie. Ale mnie wycięli.
Aktorka żartowała później, że najbardziej rozczarowana sytuacją była… jej matka, która liczyła na publikację zdjęć zza kulis. Powiedziałam mamie, a ona na to: "Szkoda. Teraz nie mogę wrzucić zakulisowych zdjeć". A ja na to: "Właśnie, mamo. Wycięli mnie z filmu, który ma chyba najczęściej oglądany zwiastun w historii, a problemem jest to, że nie możesz opublikować swoich zdjęć zza kulis. Dawson
podkreśliła jednak, że ma ze Spider-Manem
szczególną więź. Jej wujek Gus był rysownikiem komiksowym, a pierwszą postacią, której nauczył się rysować, był właśnie Spider-Man
. Aktorka wspomniała również, że w jednym z nowych komiksów młody Spider-Man
rozmawia z Daredevilem
w szkole PS19 na Lower East Side - tej samej, do której sama uczęszczała jako dziecko. Mój post był już gotowy, ze zdjęciami zza kulis i moim wnukiem ubranym w rzeczy ze Spider-Manem, a potem dostałam maila o treści: "Jednak nie". Dawson
nie wyklucza jednak kolejnego występu w MCU i wyraża nadzieję, że będzie mogła wrócić do roli Claire
. Aktorka wcielała się w bohaterkę w serialach "Daredevil
", "Jessica Jones
", "Luke Cage
", "Iron Fist
" i "The Defenders
".
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun