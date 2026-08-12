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Rosario Dawson zdradza, że wycięto ją z nowego "Spider-Mana". Miała powrócić jako Claire Temple

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22%3A+Rosario+Dawson+mia%C5%82a+wr%C3%B3ci%C4%87+do+roli+Claire+Temple.+Scen%C4%99+wyci%C4%99to-168005
Rosario Dawson zdradza, że wycięto ją z nowego &quot;Spider-Mana&quot;. Miała powrócić jako Claire Temple
W filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" debiut na wielkim ekranie zaliczył Punisher Jona Bernthala, do tej pory kojarzony przede wszystkim z serialami Marvela. Okazuje się, że w ostatecznym montażu wycięto scenę z inną postacią znaną widzom z produkcji tworzonych niegdyś dla Netfliksa - chodzi o Claire Temple, w którą wcielała się Rosario Dawson

Claire Temple mogła spotkać Spider-Mana




Dawson opowiedziała o sytuacji podczas panelu poświęconego "Daredevilowi" na konwencie GalaxyCon w Karolinie Północnej. Zapytana, z którym superbohaterem z MCU najbardziej chciałaby zobaczyć swoją bohaterkę, odpowiedziała: Mogłabym powiedzieć, że ze Spider-Manem. Nawet nakręciłam scenę w nowym filmie o Spider-Manie. Ale mnie wycięli. 

Aktorka żartowała później, że najbardziej rozczarowana sytuacją była… jej matka, która liczyła na publikację zdjęć zza kulis. Powiedziałam mamie, a ona na to: "Szkoda. Teraz nie mogę wrzucić zakulisowych zdjeć". A ja na to: "Właśnie, mamo. Wycięli mnie z filmu, który ma chyba najczęściej oglądany zwiastun w historii, a problemem jest to, że nie możesz opublikować swoich zdjęć zza kulis.

Dawson podkreśliła jednak, że ma ze Spider-Manem szczególną więź. Jej wujek Gus był rysownikiem komiksowym, a pierwszą postacią, której nauczył się rysować, był właśnie Spider-Man. Aktorka wspomniała również, że w jednym z nowych komiksów młody Spider-Man rozmawia z Daredevilem w szkole PS19 na Lower East Side - tej samej, do której sama uczęszczała jako dziecko. Mój post był już gotowy, ze zdjęciami zza kulis i moim wnukiem ubranym w rzeczy ze Spider-Manem, a potem dostałam maila o treści: "Jednak nie".

Dawson nie wyklucza jednak kolejnego występu w MCU i wyraża nadzieję, że będzie mogła wrócić do roli Claire. Aktorka wcielała się w bohaterkę w serialach "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage", "Iron Fist" i "The Defenders". 

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun



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