Całkiem nowy dzień, całkiem nowa gwiazda w obsadzie "Spider-Mana"? Fani MCU dobrze znają tę postać

Widowisko "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" już latem zadebiutuje na wielkim ekranie. Jak podaje portal ComicBookMovie, do obsady dołączyła właśnie nowa gwiazda. O kogo chodzi?
PLOTKA: Nowa gwiazda w obsadzie "Spider-Mana"? To postać, którą fani MCU dobrze znają
W obsadzie widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" nie brakuje gwiazd. Poza Tomem Hollandem
i Zendayą
, którzy wracają do ról przyjaznego Pajączka z sąsiedztwa i jego sympatii MJ
, w filmie zobaczymy też m.in. Marka Ruffalo
(jako Bruce'a Bannera / Hulka
), Jona Bernthala
(jako Franka Castle'a / Punishera
) i Sadie Sink
(póki co nie wiadomo, w jaką postać się wcieli). Wygląda jednak na to, że producenci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.
UWAGA!!!
Dalszy ciąg tekstu może zawierać spojlery
Według Daniela Richtmana w "Całkiem nowym dniu
" zagra też Rosario Dawson
. Aktorka miałaby ponownie wcielić się w postać, którą fani MCU dobrze znają, a mianowicie Claire Temple
– pielęgniarkę z nocnej zmiany w Metro-General Hospital, która pomagała m.in. Mattowi Murdockowi
. Postać ta do tej pory pojawiła się w jedynie w serialach: "Daredevilu
", "Luke'u Cage'u
", "Iron Fist
" i "The Defenders
". Niewykluczone, że to właśnie do niej Punisher
może zabrać rannego Spider-Mana
.
Rosario Dawson jako Claire Temple w serialu "Luke Cage"
Zobacz zwiastun filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu"
Widowisko "Spider-Man: Bez drogi do domu
" trafiło na ekrany pod koniec 2021 roku. Film w reżyserii Jona Wattsa
stał się jednym z największych hitów ery pandemii – z wynikiem bliskim dwóch miliardów dolarów zajął pierwsze miejsce w światowym box offisie. Przypominamy jego zwiastun: