Newsy Filmy Całkiem nowy dzień, całkiem nowa gwiazda w obsadzie "Spider-Mana"? Fani MCU dobrze znają tę postać
Filmy

Całkiem nowy dzień, całkiem nowa gwiazda w obsadzie "Spider-Mana"? Fani MCU dobrze znają tę postać

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22%3A+Rosario+Dawson+wr%C3%B3ci+jako+Claire+Temple-164495
Całkiem nowy dzień, całkiem nowa gwiazda w obsadzie &quot;Spider-Mana&quot;? Fani MCU dobrze znają tę postać
źródło: materialy promocyjne
Widowisko "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" już latem zadebiutuje na wielkim ekranie. Jak podaje portal ComicBookMovie, do obsady dołączyła właśnie nowa gwiazda. O kogo chodzi?

PLOTKA: Nowa gwiazda w obsadzie "Spider-Mana"? To postać, którą fani MCU dobrze znają


W obsadzie widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" nie brakuje gwiazd. Poza Tomem Hollandem i Zendayą, którzy wracają do ról przyjaznego Pajączka z sąsiedztwa i jego sympatii MJ, w filmie zobaczymy też m.in. Marka Ruffalo (jako Bruce'a Bannera / Hulka), Jona Bernthala (jako Franka Castle'a / Punishera) i Sadie Sink (póki co nie wiadomo, w jaką postać się wcieli). Wygląda jednak na to, że producenci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

UWAGA!!! 
Dalszy ciąg tekstu może zawierać spojlery


Według Daniela Richtmana w "Całkiem nowym dniu" zagra też Rosario Dawson. Aktorka miałaby ponownie wcielić się w postać, którą fani MCU dobrze znają, a mianowicie Claire Temple – pielęgniarkę z nocnej zmiany w Metro-General Hospital, która pomagała m.in. Mattowi Murdockowi. Postać ta do tej pory pojawiła się w jedynie w serialach: "Daredevilu", "Luke'u Cage'u", "Iron Fist" i "The Defenders". Niewykluczone, że to właśnie do niej Punisher może zabrać rannego Spider-Mana.

Rosario Dawson jako Claire Temple w serialu "Luke Cage"

Zobacz zwiastun filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu"


Widowisko "Spider-Man: Bez drogi do domu" trafiło na ekrany pod koniec 2021 roku. Film w reżyserii Jona Wattsa stał się jednym z największych hitów ery pandemii – z wynikiem bliskim dwóch miliardów dolarów zajął pierwsze miejsce w światowym box offisie. Przypominamy jego zwiastun:


Powiązane artykuły Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Zobacz wszystkie artykuły

Spider-Man: Całkiem nowy dzień  (2026)

 Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

VOD Filmy Wideo

Tommy Shelby powraca. Pierwszy teaser "Peaky Blinders"

1 komentarz

Nowe oskarżenia pod adresem Russella Branda

3 komentarze
VOD Seriale

"Star Trek": Znani bohaterowie odkryją nieznane nowe światy

1 komentarz
Gry

Bond opóźniony. Nowa data premiery "007: First Light"

4 komentarze
VOD Filmy

Obiecują więcej filmów w kinach. Właśnie skasowali kinowego "Awatara"

3 komentarze
Filmy

"Diuna 3" i nowe "Avengers" jednak tego samego dnia w kinach

42 komentarze
Rankingi Filmy

TOP: Na te filmy najbardziej czekamy w 2026 roku

39 komentarzy