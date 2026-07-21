"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Sadie Sink żartobliwie komentuje, w kogo NIE wciela się w filmie

Premiera filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" coraz bliżej, a rola Sadie Sink wciąż pozostaje tajemnicą. Choć po premierze zwiastuna pojawiło się mnóstwo fanowskich teorii na temat bohaterki, w którą wciela się gwiazda "Stranger Things", sama aktorka postanowiła jedynie zażartować z tych spekulacji.
Wciąż nie wiadomo, kogo zagra Sadie Sink
W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Sink
zapowiedziała, że zdradzi trzy "potwierdzone informacje" o swojej postaci. Aktorka stwierdziła żartobliwie: Mogę potwierdzić, że nie jestem Spider-Manem i nie gram cioci May. Po trzecie, mogę zdecydowanie potwierdzić, że występuję w tym filmie. W jakiej roli? Tego musicie dowiedzieć się w kinie.
Pod filmikiem pojawił się równie żartobliwy podpis: Możemy potwierdzić... że występuje w tym filmie.
Niedawno aktorka opowiadała także o pracy na planie z Tomem Hollandem
. Przyznała, że jako nowa osoba w obsadzie początkowo czuła się nieco z boku, ale odtwórca Spider-Mana
od razu sprawił, że poczuła się swobodnie.
O szczegółach fabuły "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień
" wiadomo stosunkowo niewiele. Zarys jest następujący: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem
. Oprócz Hollanda
i Sink
w filmie występują m.in. także Zendaya
, Jon Bernthal
, Jacob Batalon
i Mark Ruffalo
.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun