Newsy Filmy "Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Sadie Sink żartobliwie komentuje, w kogo NIE wciela się w filmie
Filmy

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Sadie Sink żartobliwie komentuje, w kogo NIE wciela się w filmie

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22%3A+Sadie+Sink+komentuje%2C+w+kogo+NIE+wciela+si%C4%99+w+filmie+Marvela-167653
&quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot;: Sadie Sink żartobliwie komentuje, w kogo NIE wciela się w filmie
źródło: Getty Images
autor: Christopher Polk
Premiera filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" coraz bliżej, a rola Sadie Sink wciąż pozostaje tajemnicą. Choć po premierze zwiastuna pojawiło się mnóstwo fanowskich teorii na temat bohaterki, w którą wciela się gwiazda "Stranger Things", sama aktorka postanowiła jedynie zażartować z tych spekulacji.

Wciąż nie wiadomo, kogo zagra Sadie Sink




W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Sink zapowiedziała, że zdradzi trzy "potwierdzone informacje" o swojej postaci. Aktorka stwierdziła żartobliwie: Mogę potwierdzić, że nie jestem Spider-Manem i nie gram cioci May. Po trzecie, mogę zdecydowanie potwierdzić, że występuję w tym filmie. W jakiej roli? Tego musicie dowiedzieć się w kinie.

Pod filmikiem pojawił się równie żartobliwy podpis: Możemy potwierdzić... że występuje w tym filmie.




Niedawno aktorka opowiadała także o pracy na planie z Tomem Hollandem. Przyznała, że jako nowa osoba w obsadzie początkowo czuła się nieco z boku, ale odtwórca Spider-Mana od razu sprawił, że poczuła się swobodnie.

O szczegółach fabuły "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień" wiadomo stosunkowo niewiele. Zarys jest następujący: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem. Oprócz Hollanda i Sink w filmie występują m.in. także Zendaya, Jon Bernthal, Jacob Batalon i Mark Ruffalo.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun



Powiązane artykuły Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Zobacz wszystkie artykuły

Spider-Man: Całkiem nowy dzień  (2026)

 Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy

Matthias Schweighöfer w obsadzie "Obecność: Pierwsza komunia"

Festiwale i nagrody Filmy

Filmweb zaprasza na pokaz "Wiedźmina" na festiwalu Octopus

1 komentarz
Filmy

Czemu Matt Damon potrzebował dublerki mięśni w "Odysei"?

1 komentarz
Seriale

Lewis Pullman i Julia Garner jako para zakochanych morderców

Filmy

Szef Marvela ujawnia, czy czeka nas reboot uniwersum

2 komentarze
Filmy

Po "Odysei" nakręci horror? Nolan chciałby sprawdzić się w kinie grozy

20 komentarzy
Filmy Multimedia

Friz wyprodukował animację dla najmłodszych (ZWIASTUN)

4 komentarze