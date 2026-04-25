"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Znika zdjęcie z Sadie Sink oraz Jon Favreau

Kogo gra Sadie Sink w nowym "Spider-Manie", rozdział kolejny. Czy zniknięcie z sieci nowego zdjęcia z aktorką, potwierdza tożsamość postaci, w którą się wciela? Trudno powiedzieć. Łatwiej powiedzieć, kogo nie zobaczymy w filmie. Jeden z aktorów potwierdził właśnie, że zabraknie go w widowisku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".
Wciąż nie wiemy, kogo zagra Sadie Sink W tym tygodniu w sieci pojawił się nowy kadr z filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", na którym widnieją Jon Bernthal jako Punisher i Sadie Sink we wciąż nieujawnionej roli.
Obrazek był edytowany przy pomocy AI (zawierał logo Gemini), ale za jego źródło najprawdopodobniej posłużyło prawdziwe zdjęcie z filmu. Poniekąd potwierdził to fakt, że obrazek został usunięty przez każdą osobę, która go opublikowała, po tym, jak właściciele praw zgłosili nadużycie
. Czyżby kadr potwierdzał tożsamość postaci granej przez Sink
? Najpopularniejsza fanowska teoria mówi, że aktorka wciela się w Jean Grey
– ale wciąż nie otrzymaliśmy oficjalnego potwierdzenia.
Tymczasem Jon Favreau
, który w produkcjach Marvela wciela się w postać Happy Hogana, zdradził, czy zobaczymy go w filmie. Mogę wam dać duży spoiler: nie ma mnie w filmie
, powiedział Favreau
. Nie ma mnie, bo on (Peter Parker) już mnie nie pamięta. Może jeszcze kiedyś się spotkamy, nie wiem. Czy ostatni film nie skończył się tym, że on zapomina wszystko? Więc teraz wszystko jest nowe. A ja nic o tym nie wiem. Jeśli mam pojawić się w filmie, to powinni się pospieszyć, bo kończy im się czas.
(EDIT: Favreau
pomylił się w kwestii "Spider-Mana: Bez drogi do domu
". Film kończył się tym, że to świat zapomina tożsamość Spider-Mana
.)
Hej, a może Sink
przejęła rolę Happy'ego Hogana po Jonie Favreau
? Proszę dyskutować w komentarzach.
Oczekiwania w stosunku do nowego "Spider-Mana
" są wysokie. Sam zwiastun czwartej części przygód Człowieka-Pająka
po czterech dniach wygenerował aż miliard wyświetleń, niedługo później stając się najczęściej oglądanym zwiastunem w historii kina. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
trafi do kin 31 lipca, a w obsadzie – obok Hollanda
– zobaczymy m.in. Zendayę
, Sadie Sink
, Jacoba Batalona
, Jona Bernthala
, Tramella Tillmana
, Michaela Mando
i Marka Ruffalo
.
Za kamerą stoi Destin Daniel Cretton
, a scenariusz napisali Chris McKenna
i Erik Sommers
. W gronie producentów znaleźli się Kevin Feige
, Amy Pascal
, Avi Arad
i Rachel O’Connor
.
