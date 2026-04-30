Newsy Filmy "Spider-Man: Całkiem nowy dzień": kilka stron scenariusza trafiło do sieci. Co zdradzają?
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": kilka stron scenariusza trafiło do sieci. Co zdradzają?

&quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot;: kilka stron scenariusza trafiło do sieci. Co zdradzają?
Do sieci trafiły pierwsze strony scenariusza nadchodzącego widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Udostępnione przez Entertainment Weekly materiały, opatrzone komentarzami m.in. reżysera Destina Daniela Crettona, Toma Hollanda i Zendayi, zdradzają kilka istotnych szczegółów. 

Już na samym początku potwierdzono, że film (przynajmniej w początkowej fazie) rozgrywa się dziewięć miesięcy po wydarzeniach ze "Spider-Mana: Bez drogi do domu". Świat zapomniał o istnieniu Petera, co zostaje zobrazowane sekwencją wspomnień, z których zostaje wymazany. Bohater prowadzi samotne życie, całkowicie odcięty od dawnych relacji, za którymi tęskni (scenariusz wspomina, że Peter ogląda nowe nagranie Neda i MJ).

Pojawia się sugestia, że izolacja zaczyna odbijać się na jego zdrowiu - Peter doświadcza nagłych, ostrych bólów głowy, co ma być pierwszym sygnałem, że coś się zmienia i niekoniecznie w dobrym kierunku. Jednocześnie, mimo utraty dostępu do technologii Tony'ego Starka, Spider-Man wciąż korzysta z prostszego wyposażenia, w tym własnoręcznie wykonanych wyrzutni sieci, domowej roboty drukarki 3D oraz systemu AI o nazwie E.V., który - jak sugerują notatki - jest jego najbliższym "przyjacielem". 

Ciekawostką są również szczegóły dotyczące nowego kostiumu bohatera. Cretton potwierdza w notatce, że inspirowano się strojami znanymi z filmów z Andrew Garfieldem i Tobeyem Maguire'em, stawiając na bardziej "namacalny" wygląd - z widocznymi szwami, zagnieceniami i strukturą materiału.
Prolog (podczas którego słyszymy treść listu napisanego przez Petera do MJ) kończy się montażem - z doniesień wynika, że może to być sekwencja, w której zobaczymy starcia Spider-Mana z różnymi przeciwnikami znanymi z komiksów.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zadebiutuje 31 lipca. 

