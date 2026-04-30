"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": kilka stron scenariusza trafiło do sieci. Co zdradzają?

Do sieci trafiły pierwsze strony scenariusza nadchodzącego widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Udostępnione przez Entertainment Weekly materiały, opatrzone komentarzami m.in. reżysera Destina Daniela Crettona, Toma Hollanda i Zendayi, zdradzają kilka istotnych szczegółów.
Czego dowiadujemy się z fragmentów scenariusza? Już na samym początku potwierdzono, że film (przynajmniej w początkowej fazie) rozgrywa się dziewięć miesięcy po wydarzeniach ze "Spider-Mana: Bez drogi do domu"
. Świat zapomniał o istnieniu Petera
, co zostaje zobrazowane sekwencją wspomnień, z których zostaje wymazany. Bohater prowadzi samotne życie, całkowicie odcięty od dawnych relacji, za którymi tęskni (scenariusz wspomina, że Peter
ogląda nowe nagranie Neda
i MJ
). Pojawia się sugestia, że izolacja zaczyna odbijać się na jego zdrowiu
- Peter doświadcza nagłych, ostrych bólów głowy, co ma być pierwszym sygnałem, że coś się zmienia i niekoniecznie w dobrym kierunku. Jednocześnie, mimo utraty dostępu do technologii Tony'ego Starka
, Spider-Man wciąż korzysta z prostszego wyposażenia
, w tym własnoręcznie wykonanych wyrzutni sieci, domowej roboty drukarki 3D oraz systemu AI o nazwie E.V., który - jak sugerują notatki - jest jego najbliższym "przyjacielem".
Ciekawostką są również szczegóły dotyczące nowego kostiumu bohatera. Cretton
potwierdza w notatce, że inspirowano się strojami znanymi z filmów z Andrew Garfieldem
i Tobeyem Maguire'em
, stawiając na bardziej "namacalny" wygląd - z widocznymi szwami, zagnieceniami i strukturą materiału. Prolog (podczas którego słyszymy treść listu napisanego przez Petera do MJ) kończy się montażem
- z doniesień wynika, że może to być sekwencja, w której zobaczymy starcia Spider-Mana
z różnymi przeciwnikami znanymi z komiksów.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" zadebiutuje 31 lipca.
