Ile potrwa "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"? Pojawiły się nowe informacje

Do sieci trafiły informacje dotyczące długości filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Wygląda na to, że nowa przygoda uwielbianego superbohatera będzie należała do najdłuższych odsłon serii.
Co wiemy o "Całkiem nowym dniu"?
Według najnowszych doniesień od "World of Reel", film ma trwać 2 godziny i 25 minut
. Oznacza to, że będzie tylko o trzy minuty krótszy od "Spider-Mana: Bez drogi do domu
", który dotychczas był najdłuższą produkcją z Tomem Hollandem
w roli Petera Parkera
.
Nowy film wyreżyserował Destin Daniel Cretton
, który ma już doświadczenie w MCU - to on stał za kamerą widowiska "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
". "Całkiem nowy dzień
" trafi do kin 31 lipca 2026 roku. Co ciekawe, zaledwie dwa tygodnie wcześniej Holland
pojawi się na ekranach w innym głośnym widowisku - "Odysei
" w reżyserii Christophera Nolana
. To widowisko będzie jeszcze dłuższe - potrwa 172 minuty.
Fabuła nowego "Spider-Mana
" zarysowuje się następująco: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.
W filmie oprócz Hollanda
pojawią się m.in. Zendaya
, Jacob Batalon
, Jon Bernthal
oraz Sadie Sink
.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun