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Ile potrwa "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"? Pojawiły się nowe informacje

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22%3A+ujawniono+czas+trwania+filmu+z+Tomem+Hollandem+i+Zenday%C4%85-166945
Ile potrwa &quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot;? Pojawiły się nowe informacje
Do sieci trafiły informacje dotyczące długości filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Wygląda na to, że nowa przygoda uwielbianego superbohatera będzie należała do najdłuższych odsłon serii.

Co wiemy o "Całkiem nowym dniu"?




Według najnowszych doniesień od "World of Reel", film ma trwać 2 godziny i 25 minut. Oznacza to, że będzie tylko o trzy minuty krótszy od "Spider-Mana: Bez drogi do domu", który dotychczas był najdłuższą produkcją z Tomem Hollandem w roli Petera Parkera.

Nowy film wyreżyserował Destin Daniel Cretton, który ma już doświadczenie w MCU - to on stał za kamerą widowiska "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni". "Całkiem nowy dzień" trafi do kin 31 lipca 2026 roku. Co ciekawe, zaledwie dwa tygodnie wcześniej Holland pojawi się na ekranach w innym głośnym widowisku - "Odysei" w reżyserii Christophera Nolana. To widowisko będzie jeszcze dłuższe - potrwa 172 minuty.

Fabuła nowego "Spider-Mana" zarysowuje się następująco: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.

W filmie oprócz Hollanda pojawią się m.in. Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal oraz Sadie Sink

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun



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