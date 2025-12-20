Newsy Filmy Zdjęcia do nowego "Spider-Mana" zakończone. Reżyser dziękuje Tomowi Hollandowi
Zdjęcia do nowego "Spider-Mana" zakończone. Reżyser dziękuje Tomowi Hollandowi

Zdjęcia do nowego &quot;Spider-Mana&quot; zakończone. Reżyser dziękuje Tomowi Hollandowi
Reżyser Destin Daniel Cretton ogłosił na Instagramie zakończenie zdjęć do widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Twórca nazwał projekt "największym i najbardziej satysfakcjonującym filmem, w jakim kiedykolwiek brał udział".

"Spider-Man": Całkiem nowy dzień": co wiemy o filmie?



Cretton podziękował m.in. odtwórcy tytułowej roli Tomowi Hollandowi za "życzliwe i hojne przywództwo na planie i poza nim, nieustępliwą etykę pracy, nieustraszoną grę aktorską i za  przyjaźń".


Przypomnijmy, że w obsadzie filmu znaleźli się także: Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk), Jon Bernthal (Punisher), Michael Mando (Scorpion), Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) oraz Sadie Sink, której rola nie została na razie oficjalnie ujawniona.

Oficjalny opis filmu głosi: Peter Parker rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu — stara się pogodzić studia, dorywczą pracę i bycie miłym Spider-Manem z sąsiedztwa. Jednak gdy tajemnicza siła zaczyna niszczyć miasto od środka, Peter zostaje uwikłany w konflikt między potężnymi wrogami a u jego boku stają niespodziewani sojusznicy. Gdy cienie przeszłości wkraczają w jego poukładane życie, musi na nowo zdefiniować, co naprawdę znaczy być bohaterem — na własnych zasadach.

Tom Holland wciela się w człowieka-pająka od 2016 roku. Po raz pierwszy mogliśmy go podziwiać w tej roli w filmie "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów". W kolejnych latach aktor wcielił się w zamaskowanego superbohatera w filmach "Spider-Man: Homecoming", "Spider-Man: Daleko od domu", wieńczącym trzecią fazę MCU dwuczęściowym widowisku "Avengers: Wojna bez granic" i "Avengers: Koniec gry", a ostatnio w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu".     

Teaser filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"



Spider-Man: Całkiem nowy dzień  (2026)

 Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

