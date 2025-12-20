Zdjęcia do nowego "Spider-Mana" zakończone. Reżyser dziękuje Tomowi Hollandowi

Reżyser Destin Daniel Cretton ogłosił na Instagramie zakończenie zdjęć do widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Twórca nazwał projekt "największym i najbardziej satysfakcjonującym filmem, w jakim kiedykolwiek brał udział".
"Spider-Man": Całkiem nowy dzień": co wiemy o filmie? Cretton
podziękował m.in. odtwórcy tytułowej roli Tomowi Hollandowi
za "życzliwe i hojne przywództwo na planie i poza nim, nieustępliwą etykę pracy, nieustraszoną grę aktorską i za przyjaźń".
Przypomnijmy, że w obsadzie filmu znaleźli się także: Mark Ruffalo
(Bruce Banner / Hulk
), Jon Bernthal
(Punisher
), Michael Mando
(Scorpion
), Zendaya
(MJ
), Jacob Batalon
(Ned) oraz Sadie Sink
, której rola nie została na razie oficjalnie ujawniona.
Oficjalny opis filmu głosi: Peter Parker rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu — stara się pogodzić studia, dorywczą pracę i bycie miłym Spider-Manem z sąsiedztwa. Jednak gdy tajemnicza siła zaczyna niszczyć miasto od środka, Peter zostaje uwikłany w konflikt między potężnymi wrogami a u jego boku stają niespodziewani sojusznicy. Gdy cienie przeszłości wkraczają w jego poukładane życie, musi na nowo zdefiniować, co naprawdę znaczy być bohaterem — na własnych zasadach. Tom Holland wciela się w człowieka-pająka od 2016 roku. Po raz pierwszy mogliśmy go podziwiać w tej roli w filmie "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów". W kolejnych latach aktor wcielił się w zamaskowanego superbohatera w filmach "Spider-Man: Homecoming", "Spider-Man: Daleko od domu", wieńczącym trzecią fazę MCU dwuczęściowym widowisku "Avengers: Wojna bez granic" i "Avengers: Koniec gry", a ostatnio w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu".
Teaser filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"