Tom Holland komentuje dokrętki nowego "Spider-Mana". Więcej śmiechu?

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zbliża się coraz większymi krokami. Dopiero co studio Sony podzieliło się zwiastunem nadchodzącego widowiska, a dziś portal Variety przychodzi z nowymi wypowiedziami Toma Hollanda na temat powrotu do prac przy produkcji. Aktor zdradził, że po zakończeniu zdjęć zespół spotkał się raz jeszcze, by przygotować niezbędne dokrętki. Mają one dodać produkcji humoru, a także rozbudować wątek filmowego antagonisty.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – co o dokrętkach mówi Tom Holland?
Choć oficjalna produkcja filmu zakończyła się jeszcze w minionym roku, opisane przez Hollanda
dokrętki rozpoczęły się dosyć niedawno w Londynie. Standardowa praktyka dla większości współczesnych filmów superbohaterskich miała tu wynikać między innymi z potrzeby rozbudowania wątku głównego filmowego złoczyńcy. Jak jednak podkreśla sam Holland
, nie są to w żadnej mierze zmiany fundamentalne: Mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że to, co teraz robimy, tak naprawdę nie jest konieczne. Film działa i broni się sam w sobie. W niektórych miejscach po prostu postanowiliśmy dołożyć wisienkę na ten nasz filmowy tort. Szukamy sposobów, by dodać trochę więcej humoru. Rozbudowujemy też wątek złoczyńcy w nowy sposób i dorzucamy kilka naprawdę fajnych elementów
– powiedział Holland
w rozmowie z GQ.
Oczekiwania w stosunku do nowego "Spider-Mana
" są wysokie. Sam zwiastun czwartej części przygód Człowieka-Pająka
po czterech dniach wygenerował aż miliard wyświetleń, niedługo później stając się najczęściej oglądanym zwiastunem w historii kina.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" to także powrót Toma Hollanda
do roli Petera Parkera
po wydarzeniach z "Bez drogi do domu
", gdzie świat zapomniał o jego tożsamości. Film trafi do kin 31 lipca, a w obsadzie – obok Hollanda
– zobaczymy m.in. Zendayę
, Sadie Sink
, Jacoba Batalona
, Jona Bernthala
, Tramella Tillmana
, Michaela Mando
i Marka Ruffalo
.
Za kamerą stoi Destin Daniel Cretton
, a scenariusz napisali Chris McKenna
i Erik Sommers
. W gronie producentów znaleźli się Kevin Feige
, Amy Pascal
, Avi Arad
i Rachel O’Connor
.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zobacz zwiastun filmu