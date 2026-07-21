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"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – całkiem ostatni zwiastun! Hulk i Scorpion w nowych scenach

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22+%E2%80%93+ca%C5%82kiem+ostatni+zwiastun+Hulk+i+Scorpion+w+nowych+scenach-167672
&quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot; – całkiem ostatni zwiastun! Hulk i Scorpion w nowych scenach
źródło: Materiały prasowe
Do premiery widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zostało już mało czasu. Żeby o tym przypomnieć, studio Sony podzieliło się ze światem finałowym zwiastunem filmu, który opowiada o drodze, jaką przeszedł Peter Parker od czasu "Spider-Mana: Homecoming" z 2017 roku. W trailerze wyłapiecie też kilka nowych ujęć, których dotychczas nie widzieliśmy – w tym nowe fragmenty scen pojedynków Spider-Mana ze Scorpionem i Hulkiem.

Co wiemy o fabule nowego filmu o Spider-Manie?



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Fabuła nowego "Spider-Mana" zapowiada się następująco: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.

W filmie oprócz Hollanda i Zendayi pojawią się m.in. Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo oraz Sadie Sink.

Film wciąż owiany jest tajemnicą: fani spekulują, kto jest głównym czarnym charakterem produkcji, i w kogo wciela się Sadie Sink. Sama zainteresowana ujawniła ostatnio, kogo NIE GRA w filmie

Reżyseruje Destin Daniel Cretton. Premiera: 31 lipca.
    

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zobaczcie nowy zwiastun



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