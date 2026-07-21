"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – całkiem ostatni zwiastun! Hulk i Scorpion w nowych scenach

Do premiery widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zostało już mało czasu. Żeby o tym przypomnieć, studio Sony podzieliło się ze światem finałowym zwiastunem filmu, który opowiada o drodze, jaką przeszedł Peter Parker od czasu "Spider-Mana: Homecoming" z 2017 roku. W trailerze wyłapiecie też kilka nowych ujęć, których dotychczas nie widzieliśmy – w tym nowe fragmenty scen pojedynków Spider-Mana ze Scorpionem i Hulkiem.
Co wiemy o fabule nowego filmu o Spider-Manie?
Fabuła nowego "Spider-Mana
" zapowiada się następująco: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.
W filmie oprócz Hollanda
i Zendayi
pojawią się m.in. Jacob Batalon
, Jon Bernthal
, Mark Ruffalo
oraz Sadie Sink
.
Film wciąż owiany jest tajemnicą: fani spekulują, kto jest głównym czarnym charakterem produkcji, i w kogo wciela się Sadie Sink. Sama zainteresowana ujawniła ostatnio, kogo NIE GRA w filmie
.
Reżyseruje Destin Daniel Cretton
. Premiera: 31 lipca.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zobaczcie nowy zwiastun