"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – jest opis fabuły!

O czym opowie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"? Poprzedni film o przygodach Człowieka Pająka zostawił go w dość specyficznym miejscu, a informacji o fabule nowej części wciąż brakuje. Aż do teraz. Do sieci zawitał pierwszy poniekąd oficjalny opis nowego filmu, którego gwiazdą będzie oczywiście Tom Holland. Czego możemy się spodziewać?
O czym opowie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?
Pierwsze szczegóły fabuły filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pojawiły się na stronie wydawnictwa Penguin Random House Getty Images © WCGLA/Mega
w opisie towarzyszącej premierze książki "Spider-Man: Brand New Day - The Art of the Movie", która ukaże się w sierpniu. Czytamy tam, co następuje: Cztery lata minęły odkąd ostatnio spotkaliśmy się z naszym przyjaznym bohaterem z sąsiedztwa. Nie ma już Petera Parkera, ale Spider-Man jest u szczytu formy, dbając o bezpieczeństwo Nowego Jorku. Sprawy toczą się po myśli anonimowego bohatera, póki nietypowa seria zbrodni nie wciąga go w pajęczynę największej tajemnicy, z jaką miał kiedykolwiek do czynienia. Żeby stawić czoła wyzwaniu, Spider-Man musi nie tylko przygotować się fizycznie i mentalnie. Musi też być gotowy stawić czoła reperkusjom swojej przeszłości!
Tymczasem dowiedzieliśmy się – dzięki grafice, która wyciekła – że Spider-Man
będzie musiał stawić czoła nie tylko Scorpionowi (o którego udziale w filmie już wiedzieliśmy), ale też takim czarnym charakterom jak Tarantula i Boomerang
.
Kogo zobaczymy w widowisku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?
O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda
na planie pojawią się ponownie także Zendaya
i Jacob Batalon
. Wiemy również, że Mark Ruffalo
pojawi się jako Hulk
, Jon Bernthal
jako Punisher
i Michael Mando
jako Scorpion
. W obsadzie są również Sadie Sink
i Liza Colon-Zayas
.
Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" Destin Daniel Cretton
. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna
i Erik Sommers
. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – teaser