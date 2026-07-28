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"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - gwiazdy filmu na premierze [GALERIA]

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22+-+Tom+Holland%2C+Zendaya+i+inne+gwiazdy+filmu+na+premierze+%5BGALERIA%5D-167777
&quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot; - gwiazdy filmu na premierze [GALERIA]
źródło: Getty Images
autor: Matei Horvath
Pisaliśmy dziś o pierwszych reakcjach na film "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" po premierowym pokazie filmu. Wydarzenie zorganizowane w Los Angeles uświetniły swoją obecnością gwiazdy widowiska, w tym oczywiście Tom Holland i jego żona Zendaya, a także m.in. Sadie Sink, Jon Bernthal, Jacob Batalon oraz reżyser Destin Daniel Cretton

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z uroczystości.

Gwiazdy na premierze filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"




destin-daniel-cretton.jpg Getty Images © Steve Granitz



tom-holland-premiera.jpg Getty Images © Steve Granitz


Jon Bernthal

GettyImages-2287934748.jpg Getty Images © Steve Granitz



zendaya-premiera.jpg Getty Images © Gilbert Flores



GettyImages-2287934012.jpg Getty Images © Steve Granitz



GettyImages-2287928592.jpg Getty Images © Steve Granitz



GettyImages-2287939650.jpg Getty Images © Steve Granitz


Michael Mando

GettyImages-2287932253.jpg Getty Images © Steve Granitz



GettyImages-2287933600.jpg Getty Images © Eric Charbonneau



GettyImages-2287923374.jpg Getty Images © Amy Sussman



GettyImages-2287931841.jpg Getty Images © Steve Granitz


Cała obsada



"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun



Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.


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