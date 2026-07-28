"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - gwiazdy filmu na premierze [GALERIA]

Pisaliśmy dziś o pierwszych reakcjach na film "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" po premierowym pokazie filmu. Wydarzenie zorganizowane w Los Angeles uświetniły swoją obecnością gwiazdy widowiska, w tym oczywiście Tom Holland i jego żona Zendaya, a także m.in. Sadie Sink, Jon Bernthal, Jacob Batalon oraz reżyser Destin Daniel Cretton.
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z uroczystości.
Gwiazdy na premierze filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
Getty Images © Steve Granitz Getty Images © Steve Granitz Getty Images © Gilbert Flores Getty Images © Steve Granitz Getty Images © Steve Granitz Getty Images © Steve Granitz
Michael Mando
Getty Images © Steve Granitz Getty Images © Eric Charbonneau Getty Images © Amy Sussman Getty Images © Steve Granitz
Cała obsada
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun
Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.