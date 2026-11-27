Pisaliśmy ostatnio, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" wraca do amerykańskich kin z nowymi scenami, w których pojawi się m.in. wycięta z filmu Rosario Dawson. To jednak nie wszystko. Produkcja będzie również wzbogacona o fragment, który pomoże przygotować widzów na premierę "Avengers: Doomsday".
Bonusowa scena z "Avengers: Doomsdsay" w nowym "Spider-Manie"
Jak donosi "The New York Times" repremiera "Całkiem nowego dnia
" jest przy okazji częścią kampanii promocyjnej "Avengers: Doomsday
". W filmie ma znaleźć się dodatkowa scena wycięta z "Doomsday", która kładzie fundamenty pod widowisko, które zadebiutuje w grudniu. W ostatnich miesiącach widzieliśmy szereg takich teaserów w kolejnych produkcjach Marvela.
Do kin wrócił niedawno film "Avengers: Koniec gry"
, który wzbogacono o kilka nowych scen, które przygotowują nas na nadchodzące widowisko. To m.in. spotkanie Lokiego
ze Steve'em Rogersem
oraz porwanie Bruce'a Bannera
przez Doktora Dooma
. Doom
pojawił się również w scenie po napisach serialu "VisionQuest"
, gdzie przywraca do życia Scarlet Witch
.
Oryginalna scena po napisach "Całkiem nowego dnia
" już poniekąd zapowiadała "Doomsday
": widzieliśmy w niej śledzący Spider-Mana
nadajnik, który pokazywał, że bohater przenosi się w kosmos. Jaką zapowiedź "Avengers: Doomsday
" zobaczymy tym razem?
"Avengers: Doomsday" – najnowszy zwiastun
Nadchodzący film ma postawić bohaterów Marvela przed jednym z największych zagrożeń, z jakimi kiedykolwiek musieli się zmierzyć. Gdy multiwersum zacznie się rozpadać, postacie pochodzące z różnych Ziem będą zmuszone zjednoczyć siły. Ich przeciwnikiem zostanie Doktor Doom
, w którego wciela się Robert Downey Jr
.
Obsada zapowiada spotkanie bohaterów z kilku różnych zakątków uniwersum Marvela. W roli Thora powróci Chris Hemsworth
, a Anthony Mackie
ponownie zagra Sama Wilsona, nowego Kapitana Amerykę. Chris Evans
wystąpi jako Steve Rogers, natomiast Paul Rudd
znów wcieli się w Ant-Mana.
W filmie zobaczymy również Tenocha Huertę
jako Namora, Simu Liu
jako Shang-Chiego, Letitię Wright
jako Czarną Panterę, Kelseya Grammera
jako Bestię, Danny’ego Ramireza
jako Falcona oraz Winstona Duke’a
jako M’Baku. Do obsady dołącza także Tom Hiddleston
w roli Lokiego.
Nie zabraknie ponadto postaci związanych z uniwersum X-Men. Patrick Stewart
ponownie wcieli się w Profesora X, Ian McKellen
zagra Magneto, Alan Cumming
wystąpi jako Nightcrawler, a Rebecca Romijn
jako Mystique. James Marsden
powróci w roli Cyclopsa, natomiast Channing Tatum
zagra Gambita.
"Avengers: Doomsday
" zadebiutuje w kinach 18 grudnia.