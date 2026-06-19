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Nowy "Spider-Man" z najlepszym otwarciem od pięciu lat?

Deadline / autor: /
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Nowy &quot;Spider-Man&quot; z najlepszym otwarciem od pięciu lat?
W Ameryce ruszyła przedsprzedaż biletów na widowisko Sony i Marvela "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Pierwsze wyniki zapowiadają hit, jakiego w kinach nie było od lat.

Pierwszy dzień przedsprzedaży z najlepszym wynikiem w tym roku



Portal Deadline donosi, że przedsprzedaż biletów na "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" cieszy się ogromną popularnością. Co prawda nie podaje żadnych konkretnych liczb, jednak twierdzi, że pierwszego dnia sprzedaż biletów była najwyższa spośród wszystkich przedsprzedaży prowadzonych w ostatnich pięciu latach.


W rzeczy samej ostatnim filmem, który pierwszego dnia przedsprzedaży osiągnął lepszy wynik, jest "Spider-Man: Bez drogi do domu" w 2021 roku. Tamten film ostatecznie na otwarcie zarobił 260 milionów dolarów. Do dziś jest to drugie najlepsze otwarcie w historii amerykańskiego box office'u (za "Avengers: Koniec gry" - 357 mln dolarów).

Wygląda więc na to, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" walczy o otwarcie na poziomie co najmniej 200 milionów dolarów, a może nawet w okolicach 250 milionów. Czy stać go na pokonanie "Spider-Mana" z 2021 roku? Kolejne dni przedsprzedaży być może przyniosą odpowiedź na to pytanie.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" trafi do kin w USA 31 lipca (w Polsce zresztą też).

Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"




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