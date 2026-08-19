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Spider-Man lepszy od Gwiezdnych wojen. Nowy rekord w box offisie

Deadline / autor: /
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Spider-Man lepszy od Gwiezdnych wojen. Nowy rekord w box offisie
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pozostawił w tyle  wszystkie tegoroczne premiery i okupuje światowy box office z ponad dwoma miliardami dolarów na koncie. Twórcy idą po więcej i właśnie pochwalili się nowym rekordem.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z nowym rekordem


Jak podaje Deadline, "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w amerykańskim box offisie zarobił 800 milionów dolarów. Osiągnięcie tego wyniku zajęło mu zaledwie 19 dni. Tym samym film Destina Daniela Crettona stał się produkcją, która najszybciej w historii osiągnęła tę kwotę, detronizując "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" z 2015 roku (23 dni).

Kadr z filmu "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"

"Całkiem nowy dzień" jest czwartym filmem w historii mogącym się pochwalić takim wynikiem. Wcześniej udało się to wspomnianemu "Przebudzeniu Mocy" (łącznie 936,6 miliona dolarów w krajowym box offisie), "Avengers: Końcowi gry" (858,3 miliona dolarów w 32 dni) i "Spider-Manowi: Bez drogi do domu" (804,7 miliona dolarów w 100 dni).

Kolejny przystanek to 900 milionów dolarów. Jak na razie udało się to tylko "Przebudzeniu Mocy", które osiągnęło ten wynik w 50 dni.

Zobacz zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"


"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" trafił na ekrany kin pod koniec lipca. Peter Parker mierzy się w nim nie tylko z konsekwencjami zaklęcia rzuconego przez Dr. Strange'a w "Bez drogi do domu", ale też walczy z nowym, potężnym przeciwnikiem. Co gorsza, życie utrudnia mu tajemnicza mutacja. W roli głównej Tom Holland, któremu towarzyszą m.in. Jon BernthalMark RuffaloZendaya i Sadie Sink. Przypominamy zwiastun:


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