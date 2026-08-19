Spider-Man lepszy od Gwiezdnych wojen. Nowy rekord w box offisie

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pozostawił w tyle wszystkie tegoroczne premiery i okupuje światowy box office z ponad dwoma miliardami dolarów na koncie. Twórcy idą po więcej i właśnie pochwalili się nowym rekordem.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z nowym rekordem
Jak podaje Deadline, "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" w amerykańskim box offisie zarobił 800 milionów dolarów. Osiągnięcie tego wyniku zajęło mu zaledwie 19 dni. Tym samym film Destina Daniela Crettona
stał się produkcją, która najszybciej w historii osiągnęła tę kwotę, detronizując "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy
" z 2015 roku (23 dni).
Kadr z filmu "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"
"Całkiem nowy dzień
" jest czwartym filmem w historii mogącym się pochwalić takim wynikiem. Wcześniej udało się to wspomnianemu "Przebudzeniu Mocy
" (łącznie 936,6 miliona dolarów w krajowym box offisie), "Avengers: Końcowi gry
" (858,3 miliona dolarów w 32 dni) i "Spider-Manowi: Bez drogi do domu
" (804,7 miliona dolarów w 100 dni).
Kolejny przystanek to 900 milionów dolarów. Jak na razie udało się to tylko "Przebudzeniu Mocy
", które osiągnęło ten wynik w 50 dni.
Zobacz zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" trafił na ekrany kin pod koniec lipca. Peter Parker
mierzy się w nim nie tylko z konsekwencjami zaklęcia rzuconego przez Dr. Strange'a
w "Bez drogi do domu
", ale też walczy z nowym, potężnym przeciwnikiem. Co gorsza, życie utrudnia mu tajemnicza mutacja. W roli głównej Tom Holland
, któremu towarzyszą m.in. Jon Bernthal
, Mark Ruffalo
, Zendaya
i Sadie Sink
. Przypominamy zwiastun: