Newsy Filmy Box office "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" idzie po drugie najlepsze otwarcie wszech czasów
Filmy / Box office

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" idzie po drugie najlepsze otwarcie wszech czasów

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22+idzie+po+drugie+najlepsze+otwarcie+wszech+czas%C3%B3w-167776
&quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot; idzie po drugie najlepsze otwarcie wszech czasów
Fani już odliczają godziny do premiery widowiska Sony i Marvela "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". A specjaliści od box office'u liczą, ile film zarobi w ciągu pierwszych pięciu dniu wyświetlania. I wygląda na to, że kwota będzie zawrotna. Być może czeka nas drugi najlepszy wynik w historii.

Ile może zarobić "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?



W osiągnięciu zawrotnych wyników w box offisie może pomóc zmieniona strategia dystrybucyjna. Normalnie w środę filmy wchodzą w nielicznych krajach na świecie (m.in. w Korei Południowej i Francji). W czwartek pojawia się w kolejnych, a w piątek w reszcie świata. Jednak w przypadku widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w większości krajów świata - w tym także w Polsce - film będzie pokazywany już od środy.


Dwa pełne dodatkowe dni dystrybucji powinny mocno wywindować wyniki otwarcia. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiają się absolutnie obłędne prognozy dotyczące wpływów nowego "Spider-Mana". Tylko w Ameryce film ma zarobić na otwarcie ponad 300 milionów dolarów. Jeśli prognozy te potwierdzą się, będzie to dopiero drugi film w historii, który pokonał tę barierę. Absolutnym rekordzistą jest "Avengers: Koniec gry" z kwotą 357,1 mln dolarów.

Te same prognozy mówią, że z reszty świata pochodzić będzie pół miliarda dolarów. Tym samym globalne otwarcie widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" powinno osiągnąć kwotę 800 milionów dolarów. Do tej pory tylko jeden film w historii kinowej dystrybucji przekroczył 700 milionów dolarów na globalne otwarcie. Tym filmem jest oczywiście "Avengers: Koniec gry". Rekord tego widowiska nie jest zagrożony. Film zarobił bowiem w ciągu pierwszych pięciu dni w kinach 1 223,6 mln dolarów.

Warto pamiętać, że wszystko to "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" może osiągnąć mimo braku seansów w kinach IMAX. Te wciąż będą pokazywać "Odyseję" Nolana. Sieć IMAX z całą pewnością nie żałuje tej decyzji. Większość pokazów na najbliższy weekend będzie wyprzedanych.

Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"



Powiązane artykuły Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Zobacz wszystkie artykuły

Spider-Man: Całkiem nowy dzień  (2026)

 Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Seriale

"Ranczo": kiedy premiera 11. sezonu w TVP? Jest data

2 komentarze
Filmy

Gwiazdor "Władcy Pierścieni" musiał sprzedać dom: Wynegocjowałem za mało

2 komentarze
Filmy

Netflix i Barack Obama kręcą komedię. Whoopi Goldberg w obsadzie

Filmy

Regina Hall dołącza do Dwayne’a Johnsona u Benny’ego Safdiego

1 komentarz
VOD Filmy

Szalony Kapelusznik zmierza na ekrany

2 komentarze
VOD Seriale

"Reacher". Znamy fabułę 5. sezonu!

16 komentarzy
VOD Filmy

"Hamnet" już wkrótce w SkyShowtime