"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" idzie po drugie najlepsze otwarcie wszech czasów

Fani już odliczają godziny do premiery widowiska Sony i Marvela "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". A specjaliści od box office'u liczą, ile film zarobi w ciągu pierwszych pięciu dniu wyświetlania. I wygląda na to, że kwota będzie zawrotna. Być może czeka nas drugi najlepszy wynik w historii.
Ile może zarobić "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?
W osiągnięciu zawrotnych wyników w box offisie może pomóc zmieniona strategia dystrybucyjna. Normalnie w środę filmy wchodzą w nielicznych krajach na świecie (m.in. w Korei Południowej i Francji). W czwartek pojawia się w kolejnych, a w piątek w reszcie świata. Jednak w przypadku widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w większości krajów świata - w tym także w Polsce - film będzie pokazywany już od środy.
Dwa pełne dodatkowe dni dystrybucji powinny mocno wywindować wyniki otwarcia. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiają się absolutnie obłędne prognozy dotyczące wpływów nowego "Spider-Mana". Tylko w Ameryce film ma zarobić na otwarcie ponad 300 milionów dolarów. Jeśli prognozy te potwierdzą się, będzie to dopiero drugi film w historii, który pokonał tę barierę. Absolutnym rekordzistą jest "Avengers: Koniec gry"
z kwotą 357,1 mln dolarów.
Te same prognozy mówią, że z reszty świata pochodzić będzie pół miliarda dolarów. Tym samym globalne otwarcie widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" powinno osiągnąć kwotę 800 milionów dolarów
. Do tej pory tylko jeden film w historii kinowej dystrybucji przekroczył 700 milionów dolarów na globalne otwarcie. Tym filmem jest oczywiście "Avengers: Koniec gry". Rekord tego widowiska nie jest zagrożony.
Film zarobił bowiem w ciągu pierwszych pięciu dni w kinach 1 223,6 mln dolarów.
Warto pamiętać, że wszystko to "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
może osiągnąć mimo braku seansów w kinach IMAX
. Te wciąż będą pokazywać "Odyseję" Nolana
. Sieć IMAX z całą pewnością nie żałuje tej decyzji. Większość pokazów na najbliższy weekend będzie wyprzedanych.
Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"