"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" idzie po drugie najlepsze otwarcie wszech czasów

Ile może zarobić "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?

Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

W osiągnięciu zawrotnych wyników w box offisie może pomóc zmieniona strategia dystrybucyjna. Normalnie w środę filmy wchodzą w nielicznych krajach na świecie (m.in. w Korei Południowej i Francji). W czwartek pojawia się w kolejnych, a w piątek w reszcie świata. Jednak w przypadku widowiskaDwa pełne dodatkowe dni dystrybucji powinny mocno wywindować wyniki otwarcia. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiają się absolutnie obłędne prognozy dotyczące wpływów nowego "Spider-Mana". Tylko w Ameryce film ma zarobić na otwarcie ponad 300 milionów dolarów. Jeśli prognozy te potwierdzą się, będzie to dopiero drugi film w historii, który pokonał tę barierę. Absolutnym rekordzistą jestz kwotą 357,1 mln dolarów.Te same prognozy mówią, że z reszty świata pochodzić będzie pół miliarda dolarów. Tym samym. Do tej pory tylko jeden film w historii kinowej dystrybucji przekroczył 700 milionów dolarów na globalne otwarcie. Tym filmem jest oczywiścieFilm zarobił bowiem w ciągu pierwszych pięciu dni w kinach 1 223,6 mln dolarów.Warto pamiętać, że wszystko tomoże osiągnąć mimo. Te wciąż będą pokazywać. Sieć IMAX z całą pewnością nie żałuje tej decyzji. Większość pokazów na najbliższy weekend będzie wyprzedanych.