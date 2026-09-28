"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" lada dzień na VOD? Znamy datę premiery

Studio Sony Pictures niedawno podjęło decyzję o tym, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zostanie w kinach nieco dłużej niż planowano – do 16 listopada. Nic w tym dziwnego: film podbił box-office, zarabiając na świecie niemal 2,5 miliarda dolarów. Ale osoby czekające na premierę VOD mogą być spokojne: Człowiek-Pajak już zmierza do waszych domów.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – kiedy obejrzymy go w domach?
Informacja o dacie nie jest jeszcze oficjalna. Portal ComicBookMovie donosi już jednak, kiedy film będzie dostępny do cyfrowego wypożyczenia i kupienia.
Nie znamy jeszcze daty premiery na platformach streamingowych. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma zadebiutować na VOD 6 października.
Film w reżyserii Destina Daniela Crettona
trafił do amerykańskich kin 31 lipca i od początku ustanawia kolejne rekordy. Już podczas pierwszego weekendu otwarcia zarobił 360 milionów dolarów, co było najlepszym wynikiem w historii amerykańskiego box office'u. Film przebił też dotychczasowy rekord wpływów w amerykańskich kinach, który dotychczas należał do "Przebudzenia Mocy
".
Na całym świecie "Całkiem nowy dzień
" zarobił już 2,49 miliarda dolarów. Daje mu to trzecie miejsce na liście najbardziej kasowych filmów w historii. Wyżej znajdują się jedynie "Avatar
" z wynikiem 2,92 miliarda dolarów oraz "Avengers: Koniec gry
", które zarobiło 2,799 miliarda.
MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zwiastun
Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie - od czasu, gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.