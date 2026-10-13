Całkiem nowy dzień, całkiem nowe perspektywy dla Spider-Mana

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to całkowicie nowe rozdanie dla Spider-Mana. Przyjazny pajączek z sąsiedztwa praktycznie od zawsze znajdował się w czołówce najbardziej lubianych komiksowych superbohaterów. Jego status potwierdziły wyniki box office'u nowej części: z ponad 2,5 miliardami dolarów na koncie dosłownie przeszedł samego siebie. Czym jeszcze może nas zaskoczyć?
Musicie wiedzieć, że tytułowy "całkiem nowy dzień
" oznacza dla Petera Parkera
całkiem nowe życie. Spotykamy go, gdy jako anonimowy superbohater na pełen etat strzeże porządku na ulicach Nowego Jorku. Nie jest już przy tym nastolatkiem, lecz młodym mężczyzną, który swoją spokojną egzystencję dzieli między pracę… i pracę. Czy to oznacza, że Pająk
został no life'em? Tak daleko byśmy się nie zapędzali. Nowa sytuacja pozwala bohaterowi spojrzeć na siebie z nowej perspektywy. A nowa perspektywa to szansa na zmianę, jakiej być może potrzebuje.
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Dojrzewanie oznacza też zmiany zachodzące w ciele. Gdy pajęcze DNA zaczyna mutować, Peter
ma okazję nie tylko odkryć szereg nowych możliwości, ale też lepiej zrozumieć, kim naprawdę jest. Swoją drogą: czy superbohater może po prostu być sobą? Jak powszechnie wiadomo, z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność – pomaganie potrzebującym to nie tyle jego misja, co płynąca z głębi pajęczego serca potrzeba? Cóż, zawsze mieliśmy przeczucie, że nie takie stawonogi straszne, jak je malują.
Oczywiście czasami trudno się oprzeć spoglądaniu w przeszłość – nawet superbohaterowie pokroju Człowieka Pająka
nie są odporni na nostalgię. Całkiem nowy dzień to jednak całkiem dobra okazja, by zacząć od nowa: naprawić błędy, wyciągnąć do kogoś pomocną dłoń, zagadać w końcu do tej dziewczyny (kto powiedział, że superbohater nie może mieć życia osobistego)… ot, wciąż być tym przyjaznym Człowiekiem Pająkiem
z sąsiedztwa, którego pokochał cały świat. Co z tego wyjdzie? Nasz pajęczy zmysł podpowiada nam, że coś, czego nie możecie przegapić. Film "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" już od 6 października można kupić lub wypożyczyć na platformach VOD. Znajdziecie go w ofercie Apple, Amazon Prime, Google Play, Megogo, P4, Player, Polsat Box Go, Premiery Canal+, Rakuten TV, Sweet.tv, Vectra VOD oraz usłudze VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa. Kup lub wypożycz na VOD!
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