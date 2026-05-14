"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma całkiem nowy plakat

...a więc kogo gra Sadie Sink w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"? A nie, to nie o tym. W sieci pojawił się właśnie nowy plakat zapowiadający widowisko z Tomem Hollandem. Niestety, grafika nie zawiera absolutnie żadnych podpowiedzi dla fanów od miesięcy żyjących pytaniem o ekranową tożsamość aktorki. Zamiast tego dostali po prostu nowy plakat. Zobaczcie.
                   

Tom Holland jako Spider-Man na nowym plakacie



Tak prezentuje się nowy plakat widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", który pojawił się na Instagramie Toma Hollanda:   


"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" trafi do kin 31 lipca, a w obsadzie – obok Hollanda – zobaczymy m.in. Zendayę, Sadie Sink, Jacoba Batalona, Jona Bernthala, Tramella Tillmana, Michaela Mando i Marka Ruffalo.

Za kamerą stoi Destin Daniel Cretton, a scenariusz napisali Chris McKenna i Erik Sommers. W gronie producentów znaleźli się Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad i Rachel O’Connor.

