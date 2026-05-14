"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma całkiem nowy plakat

...a więc kogo gra Sadie Sink w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"? A nie, to nie o tym. W sieci pojawił się właśnie nowy plakat zapowiadający widowisko z Tomem Hollandem. Niestety, grafika nie zawiera absolutnie żadnych podpowiedzi dla fanów od miesięcy żyjących pytaniem o ekranową tożsamość aktorki. Zamiast tego dostali po prostu nowy plakat. Zobaczcie.
Tom Holland jako Spider-Man na nowym plakacie
Tak prezentuje się nowy plakat widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
, który pojawił się na Instagramie Toma Hollanda
: "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
trafi do kin 31 lipca, a w obsadzie – obok Hollanda
– zobaczymy m.in. Zendayę
, Sadie Sink
, Jacoba Batalona
, Jona Bernthala
, Tramella Tillmana
, Michaela Mando
i Marka Ruffalo
.
Za kamerą stoi Destin Daniel Cretton
, a scenariusz napisali Chris McKenna
i Erik Sommers
. W gronie producentów znaleźli się Kevin Feige
, Amy Pascal
, Avi Arad
i Rachel O’Connor
.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zobacz zwiastun filmu